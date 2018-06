Rozhodnutia videoasistentov na MS v Rusku sú sporné: Ako to vidí skúsený rozhodca?

Prvé verdikty videoasistentov rozhodcov počas MS v Rusku vyvolali množstvo diskusií.

Časť vyzdvihuje spravodlivejšie posudzovanie kľúčových momentov, iní sa obávajú, kam až môže nasadzovanie techniky zájsť. O aspektoch tejto novinky sme hovorili so skúseným rozhodcom Miroslavom Benkom.

Čo hovoríte na možnosť pozrieť si video spornej situácie?

Pozrieť video je určite dobrá pomoc. Prikláňam sa k takejto možnosti, lebo niekedy sú stretnutia o jednom problémovom góle.

Bolo správne, že po zákroku Griezmanna nechal pokračovať?

Hru mal prerušiť ihneď. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby z protiútoku padol gól. Pri takýchto sporných situáciách je lepšie prerušiť hru a potom by nasledoval pokutový kop alebo rozhodcovská lopta.

Myslíte si, že bez techniky by penalta v prospech Francúzov nebola odpískaná?

Bez nej by už rozhodca neprerušil hru a nebol by ani pokutový kop.

Vidíte viac prínosov alebo rizík pri tejto technickej pomoci pre rozhodcov?

Pozitív je viac, len to nemôže trvať dlho a nemalo by sa to opakovať viackrát. Potom by hra stratila svoj náboj a nebolo by to už o futbale, ale pozeraní videa.

Nebudú si chcieť rozhodcovia overovať na videu každý zákrok?

Myslím, že nie. Strhávali by na seba pozornosť a boli by kritizovaní, že na čo sú na hracej ploche. Ale keď príde vážne sporný moment, nie je hanba si to overiť a využiť videoasistenta. Konečné rozhodnutie musí byť nespochybniteľné.