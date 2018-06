Režisér zažil momenty hrôzy: Jeho Tesla začala horieť počas jazdy

Britský režisér Michael Morris (44) prežil chvíle hrôzy. Počas jazdy v Los Angeles mu z ničoho nič začalo horieť jeho elektrické auto Tesla.

Morris je ženatý s americkou herečkou Mary McCormack (49), známou napríklad zo seriálu Západné krídlo. Práve ona zverejnila video z incidentu. „Nestala sa žiadna nehoda, požiar začal z ničoho-nič. Ďakujem milému páru, ktorý na neho zamával a povedal mu, nech zastaví,“ napísala o incidente svojho manžela. „A vďaka Bohu, že moje tri malé dcérky neboli v aute s ním,“ dodala

Nezvyčajný prípad

Oheň uhasili privolaní požiarnici. Auto bolo obyčajným modelom bez funkcie autopilota. Spoločnosť Tesla uviedla, že požiare elektrických áut sú menej časté, ako áut so spaľovacím motorom. „Sme radi, že nášmu zákazníkovi sa nič nestalo. Je to výnimočne nezvyčajný prípad a my ho vyšetrujeme, aby sme zistili, čo sa stalo,“ uviedla firma.