Paľka (1) rodičia zatvorili v aute a odišli: Nebyť Petra, všetko mohlo skončiť tragicky

Správanie niektorých rodičov je trestuhodné! Malého anjelika Paľka (1) nechali rodičia v sobotu polhodinu zatvoreného v aute pred nákupným centrom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zo zadného bočného okna chlapčeka vytiahol hasič Peter (26), ktorému pomáhali jeho kolegovia. Podľa skúsenej pediatričky stačilo málo a chlapček to nemusel prežiť.

Rodina sa vybrala na nákup do obchodného centra. Auto nechali na parkovisku. Paľko (1) v autosedačke spinkal. Rodičia ho nechali tam a to bola najväčšia chyba. Keď už bol viac ako polhodinu vo vozidle, okoloidúca zalarmovala hasičov. „Videli sme, že dieťa je v autosedačke. Okamžite sme rozbili bočné sklo,“ hovorí hasič Peter a pokračuje: „Cez rozbité sklo som vošiel do auta. Chlapček plakal, bol spotený, mal plytké dýchanie. Zobral som ho do náručia a podal kolegom.“ Paľka zabalili do studenej deky a prevzala ho záchranka.

Rodičia vyšli z nákupného centra, keď už bol chlapček v sanitke. Našťastie bol len spotený, mimo ohrozenia života. Po smrti Sabinky († 2), v Trstenej, ide v krátkom čase už o druhý prípad, keď rodičia nechali dieťa v uzamknutom aute. Detská lekárka Katarína Šimovičová varuje. „V aute môže byť pri vysokých teplotách hneď až 70 °C, čo môže maličkým deťom okamžite rozvrátiť vnútorné prostredie. Keďže dieťa nemá regulačné schopnosti, za týchto okolností najpravdepodobnejšie zomrie.“ Polícia prípad prešetruje.