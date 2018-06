MS v Rusku potvrdili, že futbal už nikdy nebude ako predtým: O výsledkoch rozhodujú kamery!

Na majstrovstvách sveta v Rusku začali po prvýkrát v histórii šampionátov používať videoasistentov rozhodcov na posúdenie sporných momentov.

Rozhodca môže v presne určených prípadoch prerušiť hru a vďaka stovkám záberov televíznych kamier posúdiť situáciu nanovo. Počas víkendových stretnutí na šampionáte sa novinka dostala do centra pozornosti a vyvolala aj rozporuplné reakcie.

V 54. minúte zápasu Francúzsko – Austrália (2:1) rozhodca Andres Cunha pri súboji Griezmanna s Rudsonom najskôr rozpažil ruky, lebo zo svojho pohľadu a postavenia bol presvedčený, že ku kontaktu nedošlo. Následne však dostal signál od kolegov, že majú o zákroku pochybnosti. Hoci hra bežala ďalej, rozhodca ju po pár sekundách prerušil a išiel si ku stanovisku videoasistenta na obrazovku pozrieť situáciu ešte raz.

So far today we've had three penalty decisions requiring VAR and on each occasions the VAR referees got the decision wrong. The first for France v Australia #worldcup pic.twitter.com/Ryw13ntvHl — David Baxter (@davidbaxter_1) June 16, 2018

Po jej detailnom prezretí napokon nariadil pokutový kop, ktorý Griezmann premenil a aj vďaka nemu Francúzi vyhrali 2:1. Ak by Cunha uznal, že to na penaltu nebolo, prerušená hra by pokračovala rozhodcovskou loptou. „Jedinou chybičkou bolo, že hru mal Cunha prerušiť ihneď. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby z protiútoku padol gól na druhej strane," povedal nám slovenský asistent rozhodcu Miroslav Benko. Ak by nebolo videa, penalte by podľa neho odpískaná nebola.

Ani video však nepresvedčilo trénera Austrálie Berta van Marwijka: „Risdonov zákrok nebol na obrazovke vidieť, takže som si myslel, že to správne penalta nie je. Reč tela rozhodcu ukázala, že si nie je istý,“ vyhlásil holandský kouč.

Súboj Francúzska s Austráliou bol teda prvý v histórii, v ktorom o víťazstve rozhodla práve novinka označovaná skratkou VAR (Video Assistant Referee). Pritom aj druhý gól víťazov z kopačky Paula Pogbu platil až po verdikte techniky – v tomto prípade však iného systému, pri ktorom čip umiestnený priamo v lopte ukazuje, či prešla celým objemom za bránkovú čiaru.

Technika na jednej strane vnáša do športu viac spravodlivosti, na druhej strane ešte len zistíme, či neurobí z futbalu technokratickú záležitosť. Stačí si spomenúť na Maradonov gól v štvrťfinále MS 1986 Argentína - Anglicko, pri ktorom mu mala pomôcť "božia ruka". Dodnes patrí k najdiskutovanejším situáciám vôbec – ale ak by bola už vtedy k dispozícii súčasná technika, nikdy by gól neplatil a legenda sa vôbec nezrodila.

Video asistent rozhodcu (VAR)

Skratka VAR znamená Video Assistant Referee (Video asistent rozhodcu). Systém a zmena pravidiel umožňuje rozhodcom prerušiť hru a pozrieť si zo záznamu sporné situácie. Cieľom je zabrániť chybným verdiktom v situáciách, ktoré rozhodujú o výsledku zápasu – góly, penalty, červené karty a tiež chyby pri identifikácii hráčov. Počas MS v Rusku sedí štvorica videorozhodcov v dispečingu v Moskve, sleduje na obrazovkách priame prenosy z prebiehajúcich zápasov snímané 33 kamerami v rôznych uhloch. Z dispečingu majú priame spojenie s hlavným rozhodcom zápasu.

Čip v lopte

Osem rokov po tom, čo rozhodcovia na MS 2010 v JAR neuznali gól Franka Lamparda v zápase Anglicko - Nemecko (1:4) zaviedla FIFA systém, ktorý presne ukazuje, či lopta prešla za bránkovú čiaru celým objemom. Na MS 2018 v Rusku rozhodol napríklad o tom, že platil víťazný gól Paula Pogbu v súboji s Austráliou.

Miroslav Benko: Pozrieť video je dobrá a pomocná vec

Prvé verdikty videoasistentov rozhodcov počas majstrovstiev sveta v Rusku vyvolalo medzi fanúšikmi množstvo diskusií. Časť sa prikláňa k tomu, že každý posun k spravodlivejšiemu posudzovaniu kľúčových momentov je prínosom, ďalší upozorňujú na samotnú realizáciu a tiež fakt, kam až môže nasadzovanie techniky zájsť a či to nebude na úkor emócií v samotnom zápase. O rôznych aspektoch tejto novinky sme hovorili so skúseným slovenským rozhodcom Miroslavom Benkom.

Čo hovoríte na možnosť rozhodcu pozrieť si video spornej situácie priamo počas zápasu?

Určite pozrieť video je dobrá a pomocná vec. Prikláňam sa k takejto možnosti, lebo niekedy sú stretnutia o jednom problémovom góle.

V zápase Francúzsko – Austrália prerušil rozhodca hru kvôli videu až po pár sekundách. Bolo správne, že po zákroku na útočníka Antoina Griezmanna nechal pokračovať?

Hru mal prerušiť ihneď. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby z protiútoku padol gól na druhej strane. Pri takýchto sporných situáciach je lepšie prerušiť hru a potom by nasledoval pokutový kop alebo rozhodcovská lopta.

Myslíte si, že bez techniky by tá penalta v prospech Francúzov nebola odpískaná?

Podľa mňa by bez nej už rozhodca hru neprerušil hru a nebol by ani pokutový kop.

Vidíte viac prínosov alebo rizík pri tejto technickej pomoci pre rozhodcov?

Pozitív je viac, len to nemôže trvať dlho a malo by sa opakovať viackrát. Potom by hra stratila svoj náboj a nebolo by to už o futbale, ale pozeraní videa. Rozhodca by sa stal nepodstatný.

Nebude táto možnosť zvyšovať alibizmus rozhodcov - že budú chcieť overovať na videu každý zákrok?

Myslím, že nie. Strhávali by na seba pozornosť a boli by kritizovaní, že načo sú na hracej ploche. Každý rozhodca chce správne rozhodnúť a byť blízko pri akcií. Ale keď príde vážne sporný moment, nie je hanba si to overiť a využiť videoasistenta. Dôležité vtedy je, aby už konečné rozhodnutie bolo správne a nespochybniteľné.

Ktorý rozhodca na MS je podľa vás najlepší a páči sa vám jeho štýl?

Najviac zo sledovania stretnutí v televízii poznám európskych rozhodcov. Najviac sa mi momentálne páči Srb Mažič. Pôsobí na hracej ploche kľudným dojmom. Vidieť, že má detailne naštudovaného každého hráča na trávniku. Nepúta zbytočne pozornosť a keď mužstvá chcú hrať futbal, tak hre necháva voľný spád. V kritických momentoch je stále blízko. Tak ako poniektorí hráči, tak aj on vie čítať hru.

Aké rozhodcovské trendy ste zaregistrovali počas prebiehajúcich MS?

Najväčším a novým trendom je spomenuté zavedenie videoasistentov rozhodcov, ktorí budú prínosom pri sporných situáciách. Mali by sa minimalizovať chyby zo strany rozhodcov a tým aj výsledky zápasov.

Ako sa vyvíja vaša kariéra? Akú ste mali sezónu? Čo ďalšie plánujete?

Táto sezóna bola jedna z najlepších. Vyhol som sa zlej známke, takže zastavenú činnosť som nemal. Do konca kariéry má čakajú dve sezóny, takže teraz sa snažím čo najviac trénovať, aby som bol pripravený na fyzické previerky, ktoré absolvujeme v júli pred začiatkom súťažného ročníka. V novembri ma ešte čakajú komunálne voľby v Prešove, poslancom som už 12 rokov a viem odhadnúť, čo sa u nás urobilo a čo chcú ľudia zmeniť.

Ako zvládate športovú kariéru, prácu učiteľa a ešte aj poslanca?

Rozhodovanie je predovšetkým koníček, ktorý má baví už 25 rokov. Prácu v oblasti ochrany životného prostredia mám rád, lebo vidieť pozitívne výsledky. , tak potom má človek z toho dobrý pocit a poslancom som 12 rokov, takže poznám veľmi dobre, čo sa v našom meste urobilo a čo ľudia chcú zmeniť. Všetko sa dá stihnúť, len človek musí chcieť a dobre si svoju prácu z manažovať.