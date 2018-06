Takú silu si neviete ani predstaviť: TOTO za sebou dokázali ťahať slovenské kone!

Prázdnotou zívajúci priemyselný park Ferovo obsadili tvrdí chlapi.

Furmani z celého východu predviedli to najlepšie, čo so svojimi tátošmi dokážu. Najzdatnejší utiahli naraz až sedem klád dreva. Víťazom sa stali bieli krásavci Tom a Jerry s majiteľom Jánom Pehaničom (58), ktorí utiahli až 3,3 tony dreva. Priemyselný park Ferovo postavený z 3,7-miliónovej eurodotácie bol cez víkend dejiskom furmanských pretekov. „V lese je ťažká práca. Ale pokiaľ máte vzťah ku koníkom a počúvajú vás, tak krásna. Ja s nimi žijem a mám ich rád. Keď som sám s koňmi, je to pre mňa až relax. Môžem sa na nich spoľahnúť, vedia presne, čo majú robiť,“ hovorí Juraj Charitun (58) pochádzajúci z okresu Snina.

S koňmi pracuje 20 rokov

„Každé ráno vstávam o pol piatej, nakŕmim kone. Dostávajú jadro alebo šrot. Chutí im aj narezaná slama - sečka. Zalievam to vodou, v lete chladnou a v zime teplejšou. Kone obriadim, poumývam. Vyhádžem hnoj. Okolo pol siedmej ich naložím na auto a vyrážame do lesa,“ hovorí furman, ktorý s koňmi robí takmer 20 rokov. V kráľovskej silovej disciplíne furmani súťažili, kto utiahne najviac dreva. Z 11 súťažiacich zvíťazil Ján Pehanič (58) z Poruby pod Vihorlatom. S bielymi krásavcami Tomom a Jerrym utiahli až sedem klád, ktoré mali 3,3 tony. Na podujatí platil zákaz násilia na zvieratách.