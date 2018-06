Bez tohto sa letná sezóna v Tatrách nemôže začať: V Starom Smokovci sa konal špeciálny akt!

Aby horolezecké pomôcky boli vždy nápomocné a vodcovia sa vrátili zdraví!

Na začiatku letnej sezóny sa v Tatrách koná požehnanie lán a čakanov horských vodcov. Pred historickou kaplnkou v centre Starého Smokovca sa v sobotu popoludní stretli desiatky horských vodcov, ich rodinní príslušníci, kamaráti aj návštevníci Tatier. Smokovecký dekan, farár Róbert Tokár, poprosil Boha, aby laná, čakany a horolezecké pomôcky boli vždy nápomocné a aby sa horskí vodcovia a ich klienti vždy vrátili zdraví domov.

„Je to dlhoročná tradícia, ktorú sme prebrali od našich alpských kolegov. V jeden deň v roku by naši členovia, horskí vodcovia s platným medzinárodným osvedčením UIAGM, nemali vodiť turistov, ale nechať si svoje lano a čakan posvätiť,“ povedal prezident Slovenských horských vodcov Marek Trávniček. Horskí vodcovia v Tatrách majú svoje združenie už od roku 1873, keď ich doktor Mikuláš Sontág priviedol do Uhorského karpatského spolku. Na slávnosti sa zúčastnili aj najstarší vodca Ivan Urbanovič (86) a zakladateľ Národnej asociácie horských vodcov Pavol Rajtár (82).