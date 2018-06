Vláda hľadá priestory pre diplomatov: Slovensko kúpi budovy v New Yorku za 32 miliónov €

Novú budovu hľadá Stála misia SR pri OSN a Generálny konzulát SR. Obidve inštitúcie momentálne sídlia v spoločnej prenajatej budove v centre New Yorku. Priestory už našim diplomatom nepostačujú a chcú väčšie a reprezentatívnejšie sídlo.

Vláda schválila začiatok obstarávania nových nehnuteľností v New Yorku za takmer 32 miliónov eur. Podľa ministerstva zahraničných vecí, ktoré návrh predložilo, budú nové priestory výhodnou investíciou, lebo výrazne znížia výdavky na prenájom. Za ten v súčasnosti Slovensko platí približne 1 milión dolárov ročne. „Najvýraznejšie zmeny očakávame v oblasti reprezentácie SR a vzťahu ku krajanom žijúcim v USA. Vytvorila by sa materiálna základňa pre spoločenské podujatia malého a stredného rozsahu, ktorú sme si doteraz ad hoc prenajímali na rôznych miestach v New Yorku,“ uvádza ministerstvo, podľa ktorého by sa tým zvýšilo aj renomé Slovenska v New Yorku.

Podľa poslanca európskeho parlamentu, viacnásobného ministra zahraničných vecí a bývalého veľvyslanca Slovenska pri OSN teraz sídli naša delegácia v nedostatočných priestoroch a zámer vlády víta aj v súvislosti s našimi diplomatickými ambíciami. „Momentálne máme predsedu Valného zhromaždenia v OSN, tak sa očakáva, že aj tie priestory budú adekvátne nášmu postaveniu a našim aktivitám. Ak sa teraz ministerstvo rozhodlo zaobstarať nové budovy, je to pochopiteľné a je to určite vylepšenie. Určite to pomôže aj v práci, ktorú misia vykonáva,“ povedal Kukan.

Politológ si myslí, že mať vyhovujúce priestory je v diplomacii nevyhnutnosť. „To je povinná daň za to, že sme v medzinárodných štruktúrach. Je to otázka toho, že sa to od nás očakáva, aby priestory mali istý očakávaný štandard, keď príde zahraničná návšteva. Záleží na tom, akými priestormi disponujeme,“ vysvetlil Baránek.

Požiadavky ministerstva

• veľká zasadačka

• kancelárie

• reprezentačné priestory na kultúrne akcie

• komunikačné

• technické a obslužné priestory

Súčasné priestory sú provizórne

Eduard Kukan, bývalý veľvyslanec SR pri OSN

- Tie priestory, ktoré má teraz Stála misia SR pri OSN sú trochu provizórne. Je to tam také smutné a chmúrne a sú to nedostatočné priestory. Momentálne máme predsedu Valného zhromaždenia v OSN, tak sa očakáva, že aj tie priestory budú adekvátne nášmu postaveniu a našim aktivitám. Ak sa teraz ministerstvo rozhodlo zaobstarať nové budovy, je to pochopiteľné a je to určite vylepšenie. Určite to pomôže aj v práci, ktorú misia vykonáva. Ak by som to porovnal s budovami iných krajín v New Yorku, tak ich diplomatické zastúpenie disponuje väčšími priestormi a majú určite lepšie podmienky.

Vyžaduje sa medzinárodný štandard

Ján Baránek, politológ

- Dôležité je, aby tie priestory zodpovedali postaveniu krajiny v OSN aj na medzinárodnom poli a je to, samozrejme, istá prezentácia krajiny, podľa toho, v akých priestoroch sídli. To je povinná daň za to, že sme v medzinárodných štruktúrach. Je to otázka toho, že sa to od nás očakáva, aby priestory mali istý očakávaný štandard, keď príde zahraničná návšteva. Záleží na tom, akými priestormi disponujeme. Sme členom Európskej únie a NATO a snažíme sa mať aj nejaké slovo v rámci medzinárodnej politiky. Otázne je, či je tá kúpa efektívnejšia ako stály prenájom.