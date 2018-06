Markizák Pršo nedbá na zdravotné problémy: Varovania lekárov neberie vážne

Pokúša osud? Markizák Boris Pršo, ktorý pred takmer rokom skončil po kolapse v umelom spánku s krvácaním do mozgu, už poškuľuje po pracovných aktivitách.

Len čo sa zdravotne ako-tak zotavil, objavuje sa čoraz častejšie v spoločnosti a zdá sa, že mu pracovný stres začal chýbať. Najnovšie sa dokonca na sociálnej sieti vyjadril, že by chcel byť súčasťou ďalšej série SuperStar!

Známy znalec celebrít, ktorý začiatkom minulého septembra skolaboval počas generálky na Let’s Dance, je opäť vo svojom živle. Hoci sa Pršo dlho dostával zo zdravotných problémov spôsobených krvácaním do mozgu, zdá sa, že varovný prst neberie až tak vážne. Ešte pred pár mesiacmi nebolo isté, či sa zotaví z ochrnutia a vráti sa mu reč.

Dnes je jasné, že Boris je veľký bojovník. V sobotu sa vysmiaty objavil na pochode proti rakovine prsníka, kde v družnej debate spovedal známe tváre zo šoubiznisu. Bolo vidno, že v šoubiznise sa sympatický blondiak cíti ako ryba vo vode a už pomýšľa na pracovné aktivity. Keď totiž spevák Paľo Habera uverejnil na sociálnej sieti fotografiu poroty zo SuperStar, Pršo okamžite reagoval:napísal pod fotku markizák.

Hoci to spočiatku vyzeralo s Pršom všelijako a nikto nevedel, či sa raz vráti do šoubiznisového virvaru, on to dokázal. „Pacient pri takej diagnóze podstúpi rehabilitáciu a logopedickú starostlivosť. Šanca býva vysoko pozitívna s možnosťou návratu do normálneho života,“ tvrdí neurológ Pavel Traubner.