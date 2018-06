Ján Jackuliak na Art Film Feste s mamou, manželka zostala doma: Prečo neprišli spolu?

Doma nikto nie je prorokom! Tak tento slogan doslova platí na Jána Jackuliaka (39), ktorého Nový Čas zachytil v metropole východu na 26. ročníku filmového festivalu Art Film Fest.

Herec, ktorého po červenom koberci v Košiciach sprevádzala mama, momentálne v slovenských seriáloch neúčinkuje, zato v susednom Česku má stále množstvo pracovných ponúk.

Do Košíc prišiel Jackuliak ruka v ruke s mamou. Jeho manželka Barbora je totiž vo vysokom štádiu tehotenstva a rodinka sa čoskoro rozrastie. „V auguste čakáme bábätko, neskutočne sa teším,“ pochválil sa herec, ktorý si Art Film Fest nenechal ujsť. „Pre mňa sú Košice moja srdcovka, lebo som tu študoval strednú školu,“ povedal Jackuliak, ktorý zároveň prezradil, že sa teší na novú pracovnú ponuku.

„Práve pred týždňom sme začali pripravovať československý veľkofilm, nemôžem viac o ňom hovoriť, je to jeden z najlepších scenárov aký som čítal. Premiéru bude mať na 30. výročie revolúcie,“ prezradil herec. Ten na rozdiel od domáceho prostredia má u našich susedov oveľa viac práce. „V Česku mám permanentne prácu, lebo som tam študoval na vysokej škole. Viete, čo sa týka práce, herec je raz hore, raz dole. Teraz je obdobie, keď je na mňa seriálové embargo,“ skonštatoval Jackuliak.

Vysnívaná rola

Hoci po skončení Búrlivého vína Jackuliaka v slovenských seriáloch nevidno, on sám má jasnú predstavu o tom, v akom projekte by chcel účinkovať. „Chcel by som si zahrať v historickom filme Dr. Jakylla a Mr. Hyda. Mám vysnenú detektívnu rolu, milujem škandinávske seriály. Chcel by som si zahrať chytrú zápornú postavu. Moja tvár však vypovedá o tom, že ja sa kladných postáv nedožijem,“ smeje sa herec.