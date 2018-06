Milovník techniky Peter: Legendárnej lokomotíve obetoval 12 rokov

Račiansky Rendez sa cez víkend zmenil na technickú fiestu.

Nádherné kúsky pre obdivovateľov i zberateľov lákali do Rače celé rodiny. Veľkú pozornosť návštevníkov pútala „Mazutka“, ktorú vyrobili v roku 1943. Je to jediná funkčná lokomotíva, ktorej palivom je ropný odpad - mazut. Súčasťou programu boli vyhliadkové jazdy parnou lokomotívou a motorovými vlakmi. Otvoriť galériu Ladislav (44) pracuje 20 rokov na železniciach. Zo syna by chcel mať rušňovodiča. Zdroj: han Všetky ročníky železničnej prepravy minulého storočia sa stretli, aby ukázali, čo ešte napriek svojmu technickému bradatému veku dokážu.

Mazutku vyrobili v roku 1943 v plzenskej škodovke. V 60. rokoch 20. storočia ju prerobili na olej, alebo neskôr mazut. „Je to jediný funkčný exponát tohto typu. O rekonštrukciu sa staralo 13 nadšencov 12 rokov. Niektoré súčiastky sme si dali vyrobiť, niečo sme získali zo zahraničia. Použili sme aj diely z nefunkčnej hrdzavej lokomotívy,“ tvrdí riaditeľ Železničného múzea SR Michal Tunega (34). Celkovo existujú tri Mazutky, dve na Slovensku a jedna v Česku. „No iba táto je funkčná,“ dodáva Tunega.

Otvoriť galériu Na Rendezi sa stretli milovníci starých lokomotív. Zdroj: han