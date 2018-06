Čo ste o uhorkách nevedeli: Pomôžu schudnúť aj znížiť tlak

Šalátová uhorka je ideálna surovina. Hydratuje, dodá telu energiu, prispieva ku kráse. A to ešte nie je všetko.

Pozitívne pôsobí na krvný obeh a vďaka nízkej energetickej hodnote je vhodná aj pri redukcii hmotnosti. Ako je to možné? Odborníci z českého portálu Vím, co jím sa pozreli na to, čo uhorka obsahuje a na čo všetko slúži.

Dá sa jesť surová, môžete ju nakrájať do šalátu, grilovať, či uvariť z nej polievku. Nič nepokazíte. Uhorka je nielen lahodná, ale aj zdravá. Obsahuje množstvo vody, vitamínov a minerálov. Asi málokto však vie, že pre vysoký podiel draslíka je priam ideálna pre ľudí s vysokým krvným tlakom. „Na rozdiel od sodíka, ktorého máme v bežnom jedálničku viac než by sme mali mať, pri draslíku je to zvyčajne opačne. Draslík sa v organizme podieľa na regulácii tlaku krvi aj srdcového tepu,“ tvrdí nutričná terapeutka z českého portálu Vím, co jím Zuzana Douchová.

Osvieži, povzbudí

Uhorka sa dá označiť za umne zabalený iontový nápoj. „Obsahuje okolo 95 percent vody, z minerálnych látok najmä draslík, horčík, fosfor, kremík a vápnik. Z vitamínov je dobré vymenovať beta-karotén,“ hovorí nutričná terapeutka Zuzana Douchová z Vím, co jím. Uhorka zároveň obsahuje veľmi málo energie. Stogramová porcia uhorky má priemerne iba 67 kJ.

Pomôže pri chudnutí

Vďaka obsahu minerálnych látok a veľkému množstvu vody má uhorka mierny močopudný efekt. Zbavuje telo prebytočnej vody. V spojení s nízkou energetickou hodnotou je výborným pomocníkom pri redukčných diétach.

Elixír mladosti a krásy

Prikladáte si šupku na tvár alebo kolieska na očné viečka? Praktický prostriedok našich babičiek na unavenú pleť a oči má naozaj niečo do seba. Dôvodom je vysoký podiel vody, ako aj kremíka a síry. Najlepšie je, keď si ju na pleť priložíte vychladenú.

Aj proti nepríjemnému dychu

Uhorka pomáha aj proti nepríjemnému dychu. Keď si plátok uhorky na pol minúty jazykom pritlačíte k podnebiu, obsiahnuté látky pomôžu zlikvidovať baktérie, ktoré spôsobujú nepríjemný dych.

Tip

Ak ste to trocha prehnali s opaľovaním, na postihnuté miesta si priložte obklad z nahrubo nastrúhanej uhorky.

Pozor!

Ošúpané nie sú také zdravé

Ošúpané a nakrájané uhorky rýchlo strácajú obsah vitamínov.

Čo obsahuje 100 gramov Otvoriť galériu Uhorka. Zdroj: istock

Voda: 97 g

Sacharidy: 2 g

- z toho cukry: 1 g

Vláknina: 0,93 g

Bielkoviny: 0,82 g

Tuky: 0,18 g

- z toho cholesterol:

0 mg

Minerály: - najmä draslík (144 mg), fosfor, vápnik a horčík

Vitamíny: - vitamín C, vitamín B5 (pantenol) a vitamín B6

Ako sa vyvíja cena