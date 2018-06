Nebeské divadlo aké ešte nikto nevidel: Vo vzduchu sa vznášali rozprávkové bytosti

Rozprávku, ktorá ožila na oblohe, mohli vidieť deti i dospelí v sobotu večer v Hrušovanoch (okr. Nitra).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kubko, ovečka, ale aj zlý medveď sa vznášali vo vzduchu za pomoci dronov a malých lietadiel. Deťúrence výskali od nadšenia, niečo také na Slovensku nemá obdobu. Za všetkým je jeden muž, a to Daniel Hayden z Peselian.

Muž, ktorý dal deťom motorové mikulášske sane Daniel Hayden zase prekvapil. Drony i malé lietadla vyniesli do vzduchu rozprávku o dobrom Kubkovi, ovečke a zlom medveďovi. Detváky v úžase sledovali rozprávkovú drámu, ktorá sa odohrávala na oblohe. Nechýbali ani svetelné a zvukové efekty a všetko zavŕšil ohňostroj. "Ja tie deti jednoducho milujem a baví ma niečo pre nich tvoriť. Toto bol nápad, ktorý driemal v mojej hlave už dlhšie," usmieva sa Hayden, ktorému sa ústa nezatvoria.

Od jednej postavičky vo vzduchu sa tak postupne posúval k ďalším.Ale všetko sa dá, ak sa chce. Teraz s tým chodím po krajine, toto u nás ešte nikto nerobil a je o to veľký záujem," prezrádza tvorca Hayden. Najväčšou odmenou sú pre neho rozžiarené detské očká.

A tých bolo v Hrušovanoch neúrekom. "Je to veľmi pekné. Kubko lietal, aj ovečka, všetci. Až ma krk bolel," potvrdila Viktória(7), ktorá sa s rodičmi prišla pozrieť na nezvyčajné nebeské divadlo až z Nových Zámkov. A kto by si myslel, že ochotník a vymyselník Daniel Hayden týmto končí, veľmi sa mýli. "V hlave mám už ďalšie projekty. Je sa na čo tešiť," so smiechom prezradil aspoň toľko.