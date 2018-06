Grécko a Macedónsko sa konečne dohodli: Spor o novom názve štátu je konečne vyriešený

Ministri zahraničia Grécka a Macedónska dnes podpísali dohodu o novom názve Macedónska.

Konečnú dohodu v spore o budúcom oficiálnom názve Macedónska a dohodu o strategickom partnerstve podpísali v nedeľu na gréckej strane Prespanského jazera ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka. Informovali o tom macedónska štátna televízia a agentúra Reuters.

Macedónska delegácia na čele s premiérom Zoranom Zaevom sa do gréckej dediny Psarades presunula na motorových lodiach cez Prespanské jazero na grécku stranu, kde ich privítal grécky premiér Alexis Tsipras. Polícia uzavrela všetky prístupové cesty do dediny na gréckej strane jazera. Protest nacionalistov proti dohode je naplánovaný len 40 kilometrov od miesta podpisu, informuje agentúra AP.

Dohodu spolu s ministrami zahraničných vecí Nikolom Dimitrovom (Macedónsko) a Nikosom Kotziasom (Grécko) podpísal aj vyslanec OSN a sprostredkovateľ v dlhoročnom spore medzi Aténami a Skopje, americký diplomat Matthew Nimetz. "Toto je veľkolepý a historický deň," povedal macedónsky premiér Zaev počas svojho prejavu pred podpísaním dohody. "Je potrebné, aby sme sa z histórie poučili a nie aby sme ju opakovali," podotkol.

Po skončení ceremónie sa obe delegácie spoločne presunuli do mesta Oteševo na macedónskej strane Prespanského jazera, kde boli na pláne oficiálne rokovania a slávnostný obed, informuje server Nova Makedonija. Na ceremónii boli prítomní aj predstavitelia medzinárodného spoločenstva vrátane šéfky diplomacie Európskej únie Federicy Mogheriniovej, námestníčky generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlovej či komisára pre rozšírenie EÚ Johannesa Hahna.

Podľa dohody sa Macedónsko po novom bude volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija), či skrátene Severné Macedónsko. Dohodu musia ratifikovať parlamenty oboch krajín. K oficiálnej zmene názvu Macedónska by malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi referendom.

Dohoda má svojich odporcov v Macedónsku i Grécku. Grécky premiér Tsipras v sobotu v súvislosti s uzavretím dohody s Macedónskom prežil hlasovanie o vyslovení nedôvery. Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrvával od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (v macedónčine Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom historického severogréckeho regiónu (v starogréčtine Makedoniá).

Atény to dávali do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje a namietali, že Macedónsko tým uzurpuje staroveké a antické grécke dedičstvo. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie. Doteraz bola táto krajina aj v Organizácii Spojených národov zaregistrovaná pod dočasným názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.