Prezident Trnavy si servítku pred ústa nedával: TOTO povedal o El Maestrovi!

O prvý majstrovský titul futbalistov FC Spartak Trnava v histórii samostatného Slovenska sa veľkou mierou pričinil tréner Nestor El Maestro.

Podľa prezidenta Spartaka Dušana Keketiho st. bolo angažovanie anglického kouča so srbskými koreňmi risk, ktorý sa vyplatil. El Maestro už medzičasom zamieril do bulharského klubu CSKA Sofia. "O novom koučovi sme začali v klube premýšľať ku koncu predchádzajúcej sezóny, keď už bolo viac-menej jasné, že v tabuľke obstojíme najhoršie za uplynulé roky. Aj preto niekedy v tom čase absolvoval generálny manažér Pavel Hoftych rozhovory s niekoľkými adeptmi na trénersky post, pričom El Maestrovo meno padlo niekedy v apríli a následne sa o ňom začalo intenzívnejšie hovoriť. Priznám sa, že ja osobne som ho vôbec nepoznal. Nikdy predtým som to meno nepočul, čiže som ani nevedel, čo mám od toho očakávať. Napokon sa však ukázalo, že tá voľba nebola dobrá, ale vynikajúca. Na druhej strane však treba na rovinu povedať, že to bol z našej strany aj risk, ale zaplať pánboh za to, že k tomu angažmánu došlo," vrátil sa Keketi st. v televíznom štúdiu TABLET.TV myšlienkami približne rok dozadu.

Hoci boli trnavskí futbalisti po 22-kolovej základnej časti na čele tabuľky s deväťbodovým náskokom pred druhým Slovanom Bratislava, ani vtedy sa v Spartaku ešte slovo titul nahlas neskloňovalo: "Základná časť nám ukázala, že herne i kvalitatívne nie sme tak ďaleko alebo vysoko, ako boli v tom čase Slovan či Žilina. To treba objektívne uznať. Veď napokon o tom svedčili aj výsledky našich vzájomných stretnutí. Veril som však, že v nadstavbovej časti dokážeme s týmito súpermi uhrať výsledkovo lepšie zápasy. Keď sa nám potom podarilo zvládnuť k spokojnosti úvodné kolá v tejto fáze súťaže, začali sme už reálne uvažovať nad titulom."

Krátko po skončení sezóny sa v médiách objavili správy, že Spartak získal majstrovský titul nekalým spôsobom. "Pochopiteľne, že nám to nerobí radosť. Zo svojej pozície by som však nechcel na to vôbec reagovať. Ako klub sme k tejto záležitosti dali svoje stanovisko, za ktorým si stojíme, a čo prinesie budúcnosť, je mimo nás. Dnes môžem povedať akurát toľko, že ako klub nás zatiaľ nikto v tomto smere nekontaktoval. Ani polícia, ani futbalové orgány," ozrejmil Keketi st.

El Maestro síce pred uplynulou sezónou podpísal s vedením klubu zmluvu na dva roky, no pred pár dňami sa dohodol na kontrakte s CSKA Sofia. V Trnave hľadali náhradu, voľba padla na českého kouča Radoslava Látala: "Už ku koncu sezóny, keď bolo jasné, že nám titul neujde, prišiel Nestor za nami, že by sa chcel v trénerskej kariére posunúť zasa o čosi ďalej. Samozrejme, najskôr sme sa ho snažili prehovoriť, aby trénerskú misiu u nás naplnil, keďže mal u nás ešte rok platný kontrakt. Keď však príde za vami tréner s takouto požiadavkou, ťažko ho dokážete udržať, a to aj keď máte zmluvne naňho ešte nárok. Nemalo by to význam. V momente, keď sme si uvedomili, že Nestora u nás neudržíme, začali sme okamžite riešiť jeho nástupcu. V hre bolo viacero mien. O každom jednom z nich sme si zisťovali informácie, až nám nakoniec vyšlo, že Radek Látal bude najlepšie riešenie. Pomerne rýchlo sme sa s ním aj dohodli."

Niekdajší brankár má z reprezentačnej kariéry na konte bronz z ME 1980 a zlato z ME hráčov do 23 rokov 1972. V Rusku sa vo štvrtok začali 21. majstrovstvá sveta. "Nemám svojich favoritov ani nejaký obľúbený tím. Takéto turnaje sú vždy o tých najsilnejších, hoci sa môže stať, že vyskočí aj nejaký outsider. Ten sa však málokedy dostane do finále či semifinále, a tento šampionát to podľa mňa aj potvrdí. Na boj o najvyššie priečky favorizujem Brazíliu, Argentínu, možno Francúzov, Nemcov, Belgičanov či Španielov. Ťažko však dopredu tipovať víťaza," dodal Keketi st.