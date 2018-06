Babišova vláda môže padnúť na nominantovi na šéfa diplomacie: Tohto človeka Zeman nikdy nevymenuje

Dezignovaný český premiér Andrej Babiš predloží v nedeľu prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi zoznam kandidátov ČSSD na ministrov.

Bude medzi nimi aj meno europoslanca Miroslava Pocheho, ktorý by mal riadiť rezort zahraničných vecí.

Babiš potvrdil, že sociálni demokrati trvajú na svojich piatich nomináciách. Ďalej spresnil, že Zemana bude v nedeľu len informovať o menách a nebude formálne predkladať návrh novej vlády. Potom počká, ako bude prezident reagovať.

Zemanov hovorca Jiří Ovčáček však v sobotu zopakoval, že prezident Pocheho do funkcie nevymenuje. "Túto nedôstojnú šarádu v réžii ČSSD utneme veľmi rýchlo. Pán prezident M. Pocheho NIKDY nevymenuje za ministra zahraničných vecí," napísal na Twitteri.

Babiš v tejto súvislosti povedal, že by "bolo dobré, keby sa pán Poche zachoval štátotvorne" a nelipol na funkcii. "Mali by sme sa snažiť, aby kvôli jednému menu nevznikla patová situácia a neotravovali sme ľudí nejakou krízou," dodal. S Pochem sa Babiš stretnúť nechce, vraj by to nič neprinieslo.

Zeman Pochemu vyčíta jeho údajný ústretový postoj k migrácii. Jedným z dôvodov prezidentovho zásadne negatívneho postoja však môže byť podľa webu iDNES.cz to, že Poche pred voľbou hlavy štátu nepodporoval Zemana, ale jeho protikandidáta Jiřího Drahoša.