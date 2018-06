Peruánci zahodili šance i penaltu: Dánom stačil na víťazstvo jediný gól

Futbalisti Dánska vyhrali v sobotňajšom dueli C-skupiny MS v Rusku nad Peru 1:0.

O ich triumfe na štadióne v Saransku rozhodol po hodine hry Yussuf "Yurary" Poulsen. Peruánec Christian Cueva nepremenil v nadstavenom čase prvého polčasu pokutový kop, ktorý rozhodca Bakary Gassama z Gambie nariadil na základe videozáznamu.

Peru prišlo o sériu pätnástich duelov bez prehry, Dáni natiahli svoju už na šestnásť zápasov. Juhoamerický tím najbližšie na MS čaká vo štvrtok 21. júna o 17.00 SELČ v Jekaterinburgu duel s Francúzskom. Dánsko sa stretne v ten istý deň o 14.00 SELČ v Samare s Austráliou.

C-skupina, 1. kolo:

Peru - Dánsko 0:1 (0:0)

Gól: 59. Poulsen. ŽK: Tapia - Delaney, Poulsen. Rozhodovali: Gassama (Gamb.) - Birumushahu (Burundi), Etchiali (Alž.), 40.502 divákov.

Peru: Gallese – Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco – Tapia (87. Aquino), Yotun – Carrillo, Cueva, Flores (63. Guerrero) – Farfan (85. Ruidiaz)

Dánsko: Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer, Christensen (81. M. Jörgensen), Larsen – Kvist (35. Schöne), Eriksen, Delaney – Poulsen, N. Jörgensen, Sisto (67. Braithwaite)

Priebeh zápasu:

Dvadsať minút sa Dáni iba prizerali aktivite Peruáncov, ktorí mali hru v rukách a na strelecké pokusy viedli v polovici prvého polčasu 6:0. Brankár Schmeichel sa zapotil najmä po strele Carrilla v 13. minúte, jeho spoluhráči sa až príliš rýchlo zbavovali lopty a smerom dopredu boli bezzubí. K prvému ohrozeniu súperovej bránky sa odhodlal až v 27. minúte Delaney, oveľa nebezpečnejšia bola ale na druhej strane šanca Farfana, ktorého pokus v poslednej chvíli zblokoval Kjaer. Už po polhodine hry musel pre zranenie ihrisko opustiť Dán Kvist, potom mohol jeho tím otvoriť skóre, no Eriksen trafil z priameho kopu tesne za šestnástkou iba do múru. Videozáznam v závere polčasu odhalil nedovolený zákrok Poulsena na Cuevu v dánskej šestnástke, no sám faulovaný z dodatočne nariadnej penalty vysoko prestrelil.

Herný prejav Dánov po zmene strán nabral výrazne aktívnejšie parametre, no do šancí sa pred brankárom Gallesem nedostávali. Naopak, na druhej strane sa po akcii Cuevu dostal do veľkej príležitosti v 56. minúte Flores, ale zblízka neusmernil loptu do priestoru troch žrdí. Severania trestali o tri minúty neskôr, keď v situácii troch na troch vysunul Eriksen prihrávkou na ľavú stranu Poulsena a ten ľavačkou obstrelil brankára - 0:1. Schmeichel o chvíľu neskôr zabránil vyrovnaniu po strele Floresa a zlikvidoval aj hlavičku striedajúceho Guerrera. Peruánci vrhli sily do útoku, v 69. minúte chýbal po hlavičke Rodrigueza dvojici Farfan a Carrillo iba krôčik k zakončeniu. Neujali sa ani šikovná pätička Guerrera a obrovská śanca Farfana v 84. minúte a tak Juhoameričania vyšli v úvodnom dueli bodovo naprázdno.

Tabuľka C-skupiny:

1. Francúzsko 1 1 0 0 2:1 3

2. Dánsko 1 1 0 0 1:0 3

3. Austrália 1 0 0 1 1:2 0

4. Peru 1 0 0 1 0:1 0