Ibrahimovič miesto reprezentovania komentuje dianie v iných tímoch: Zlatan sa obul do Francúzov!

Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič sa zastal francúzskeho útočníka Karima Benzemu. Podľa "Ibru" by mal byť Benzema na MS na úkor trénera Francúzov Didiera Deschampsa.

Ibrahimovič vyzval Francúzsku futbalovú federáciu (FFF) po zápase s Austráliou (2:1), aby povolala Benzemu na MS, aj keď by to bolo v rozpore s rozhodnutím Deschampsa.

"Pre mňa nie je normálne, že Benzema nie je v národnom tíme," uviedol Ibrahimovič pre portál BeIN. Sports a dodal: "Je to jeden z najlepších hráčov na svete, vyhral Ligu majstrov, hrá v Reale Madrid a to, že nie je v národnom tíme, nemá nič spoločné s futbalom. Ak sa tréner rozhodol povedať, že nie je dosť dobrý pre tento tím, potom by tam nemal čo robiť. Je to veľmi jednoduché. Vymeňte ich! Francúzi potrebujú víťazné typy a Benzema je víťaz."

Dvadsaťdeväťročný útočník si neobliekol najcennejší dres už od októbra 2015, dôvodom je jeho spojitosť s vydieraním spoluhráča z národného mužstva Mathieua Valbuenu. Francúzsko sa vo svojom druhom zápase na MS stretne s Peru vo štvrtok 21. júna o 17.00 h v Jekaterinburgu.