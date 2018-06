Čo znamenala Ronaldova záhadná gólová oslava? Išlo o drsný odkaz Messimu a jeho sponzorovi!

Zápas Portugalska so Španielskom bola šou jedného muža. Pokojne by sa dalo povedať, že išlo o duel Ronaldo vs. bývalí majstri Európy.

Penalta, gól nohou z hranice šestnástky a bezchybný priamy kop. Slávny zakončovateľ akoby chcel predviesť všetky svoje kvality v jednom zápase. Chýbal azda iba gól hlavou. A ak bolo po zápase niečo diskutované viac, než fenomenálny výkon 33-ročného útočníka, bolo to jeho oslavné gesto po prvom góle. Po klasickej piruete a typickom výkriku "SIIII" sa Portugalčan niekoľkokrát pretrel po brade. Internetovým diskutérom netrvalo dlho a vyrukovali s niekoľkými možnými vysvetleniami. Zdanlivo najpravdepodobnejším z nich je, že išlo o odkaz Messimu. Ronaldo podľa futbalových priaznivcov imitoval koziu briadku, s odkazom na jednu z reklám Adidasu, kde Messi vystupuje s kozou na rukách, čo je zároveň Argentínčanova prezývka. Možno sa pýtate, prečo práve Koza? Koza sa totiž po anglicky povie GOAT, čo je zároveň skratka pre výraz Greatest of All Time (v preklade "najlepší všetkých čias"). Kain vs. Ábel, Tom vs. Jerry, Ronaldo vs. Messi. Je jedno na koho strane ste, najbližšie udeľovanie Zlatej lopty pre najlepšieho hráča Európy bude extrémne zaujímavé a o víťazovi individuálnej trofeje rozhodnú s najväčšou pravdepodobnosťou práve ruské majstrovstvá sveta. Kým Ronaldo vyhral s Realom Ligu majstrov, Messi získal s Barcelonou titul v španielskej La lige. V hre je samozrejme ešte aj Harry Kane, dokonca i v súčasnosti čoraz viac skloňovaný Mohamed Salah, no podľa posledného výkonu sa zdá, že Ronaldo nechce nič nechať na náhodu.