Architekti sa pri pohľade na vizualizácie kaštieľa v Rusovciach chytajú za hlavu: Bude to hanba pre Slovensko

Budúca pýcha Bratislavy či nevkusný a predražený gýč? Dlho očakávaná rekonštrukcia neogotického kaštieľa vyvolala ihneď po ohlásení rozruch na verejnosti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po zverejnení vizualizácií sa do nej najskôr obuli ľudia na sociálnych sieťach a zakrátko sa pridala aj kritika z odborných kruhov. Slovenskej komore architektov sa nepáči kvalita ani spôsob obstarávania architektonickej súťaže.

Národná kultúrna pamiatka chátra už viac ako dve desaťročia. Neogotický kaštieľ v Rusovciach, ktorý spravuje Úrad vlády SR, sa po niekoľkoročných plánoch konečne dočká opravy. Za rekonštrukciu budovy kaštieľa, čeľadníka a priľahlého anglického parku chce štát zaplatiť takmer 76 miliónov eur. V novom komplexe budú múzeum, reštaurácia, vináreň aj komunitné centrum, ktoré má slúžiť verejnosti. „Kaštieľ bude slúžiť na reprezentatívne účely, primárne pre najvyšších ústavných činiteľov, čiže takisto ako Bratislavský hrad pre prezidenta, predsedu parlamentu a vládu. Ten zvyšok, teda čeľadník a park, pre verejnosť,“ upresnil Peter Kostolný z Úradu vlády SR.

Nový vizuál neogotického komplexu si však vyslúžil spŕšku kritiky od odbornej verejnosti. Slovenskej komore architektov sa nepozdáva kvalita prezentovaného architektonického návrhu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach. Prekáža im, že Úrad vlády SR nevyberal projekt na základe verejnej architektonickej súťaže návrhov. „Osobne to pociťujem ako hanbu. Cítim také vnútorné zahanbenie keď som sa pozeral na tie obrázky. Ja neupieram dobrú snahu, ale ten výsledok bohužial nedokazuje, že toto je to, čo môže Slovensko v zahraničí dôstojne reprezentovať,“ povedal predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel pre Trend.

Dodal, že Úrad vlády SR na to upozorňovali otvoreným listom už v roku 2015, no namiesto reakcie prišiel na komoru podnet na disciplinárne konanie voči jeho osobe za procesné pochybenie. Projekt rekonštrukcie kaštieľa vypracovali pre združenie NKP Rusovce firmy Dopravoprojekt a Metroprojekt na čele s architektom Jaroslavom Mehešom. Návrh je teraz na mimorezortnom pripomienkovaní vlády a so stavebnými prácami by mali začať najskôr na začiatku budúceho roka.