Tenisová hviezda hlási veľký návrat: Prečo mu to trvalo tak dlho?!

Takmer rok bol mimo.

Andy Murray (31) potvrdil, že sa do turnajového kolotoča vráti na turnaji v londýnskom Queen‘s Clube, kde už päťkrát triumfoval. Britský tenista hral naposledy vlani vo Wimbledone a potom si liečil boľavý bedrový kĺb. Najskôr to skúšal konzervatívne, no v januári predsa len musel pod skalpel. Murray pôvodne avizoval, že sa vráti už tento týždeň v Hertogenboschi, ale návrat ešte odložil.

Dvojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný grandslamový šampión túži hrať najmä v júli vo Wimbledone, takže formu si otestuje na tráve v Queen‘s Clube, kde bude jeho prvým súperom Austrálčan Nick Kyrgios. „Potvrdil, že bude hrať,“ napísali na twitteri natešení organizátori krátko po tom, ako im Murray potvrdil štart.