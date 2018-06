Brutálne tetovania futbalistov na MS: Boj o prvenstvo vyhráva nečakaný outsider!

Futbalista bez kerky? Nepredstaviteľné!

Takýmto exotom je podľa dostupných zdrojov len Portugalčan Cristiano Ronaldo, aj preto bolo oveľa jednoduchšie zostaviť rebríček „naj“ keriek z viac ako 700 futbalistov z 32 tímov, ktoré hrajú na MS v Rusku. Vybrať jedného z prebohatej ponuky síce dalo zabrať, ale stojí za to. Jednotkou podľa Nového Času je kapitán Islandu Aron Gunnarsson (29) a jeho brutálna kerka na chrbte. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Aron Gunnarsson sa svojou ozdobou pochválil sám na instagramovom profile, kde hráč mužstva Cardiff City, ktoré sa prebojovalo do Premier League, predviedol skutočné umelecké dielo. To sa rozhodol umiestniť na svoj chrbát po úspešnom vystúpení najmenšej futbalovej krajiny na tohtoročnom svetovom šampionáte na EURO 2016. „Keď som rozpovedal kamarátovi - skúsenému majstrovi tetovania, čo od neho chcem, zháčil sa a povedal, že si na to netrúfa. Vraj mu nebudú stačiť všetky náhradné baterky do prístroja, ktoré má,“ prezradil Islanďan, ktorý dodal, že trvalo rok, kým bol spokojný s tým, čo mu vytvoril kamarát na chrbte. Základom je islandská mytológia, do ktorej futbalista vniesol zopár osobných prvkov. Všetko spolu vytvorilo naozaj malé umelecké dielo, ktoré si zaslúži ocenenie „naj“ kerka MS 2018.