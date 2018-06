Bezmocný Messi nepremenil penaltu: Argentína šokujúco remízovala s Islandom!

Argentínski futbalisti iba remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na MS v Rusku s Islandom 1:1.

"Albicelestes" poslal v zápase D-skupiny do vedenia v 19. minúte Sergio Agüero, o štyri minúty neskôr debutant na svetovom šampionáte vyrovnal zásluhou Alfreda Finnbogasona.

Argentína mala celý zápas prevahu, no nedokázala ju pretaviť do víťazstva. Kapitán juhoamerického mužstva Lionel Messi mal najväčšiu šancu rozhodnúť o triumfe v 64. minúte z jedenástky, no brankár Hannes Halldorsson jeho strelu vyrazil.

Majstrovstvá sveta vo futbale - základná skupina D:

Argentína - Island 1:1 (1:1)

Góly: 19. Agüero - 23. Finnbogason.

Rozhodcovia: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Pol.) - Geiger (video, USA). Bez karet. Diváci: 44.190.

Zotavy:

Argentína: Caballero - Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Mascherano, Biglia (54. Banega) - Meza (84. Higuaín), Messi, Di María (75. Pavón) - Agüero. Trenér: Sampaoli.

Island: Halldórsson - Sävarsson, Árnason, R. Sigurdsson, Magnússon - J. B. Gudmundsson (63. Gíslason), Gunnarsson (76. A. Skúlason), Hallfredsson, Bjarnason - G. Sigurdsson - Finnbogason (89. Sigurdarson). Trenér: Hallgrímsson.

Priebeh zápasu

Od začiatku zápasu bola podľa očakávaní aktívnejšia Argentína. "Albicelestes" sa dostali do vedenia v 19. minúte po góle Agüera, ktorý sa uvoľnil v šestnástke Islandu a presnou strelou nedal brankárovi Halldorssonovi šancu. O štyri minúty neskôr však vyrovnal Finnbogason, ktorý zblízka prekonal Caballera. V 42. minúte zahral v šestnástke rukou islandský obranca Ragnar Sigurdsson, ale hlavný rozhodca Marciniak neodpískal jedenástku v prospech Argentíny. Zverenci trénera Joseho Sampaoliho mali počas celého úvodného dejstva územnú prevahu, no v nadstavenom čase prvého polčasu mohol ísť do vedednia ich súper. Finnbogason a ani Gylfi Sigurdsson Caballera neprekonali.

V druhom dejstve Argentínčania svoj tlak stupňovali a Island púšťali pred Caballerovu bránku len sporadicky. V 64. minúte fauloval Magnusson vo vlastnej šestnástke Di Mariu, no nariadenú penaltu Messi nepremenil. V 81. minúte strela argentínskeho kapitána len tesne minula Halldorssonovu bránku. Juhoameričania držali loptu na svojich kopačkách, no vo finálnej fáze sa im nepodarilo prekvapiť dobre organizovanú obranu Islandu.