Waters z Pink Floyd bol obvinený z antisemitizmu: Prečo vypúšťa počas koncertu prasatá ozdobené Dávidovou hviezdou?

Roger Waters, spoluzakladateľ britskej rockovej skupiny Pink Floyd, poslal prostredníctvom svojho právnika list, v ktorom žiada nemecké mesto Mníchov, aby odstránilo zo svojej webovej stránky tlačové vyhlásenie, v ktorom ho označuje za antisemitu.

Watersov právnik Christian Schertz poslal predstaviteľom mesta list so žiadosťou, aby stiahli oznámenie pre tlač, ktoré vydal mníchovský starosta Dieter Reiter pred Watersovým koncertom v multifunkčnej aréne Olympiahalle, odohratým v stredu 13. júna.

Reiter uviedol, že arénu už v budúcnosti Watersovi neprenajmú vzhľadom na jeho názory. Starosta v oznámení napísal, že Waters vyslovuje "čoraz viac neprípustné antisemitské výroky". Dodal, že chce "dať jednoznačne najavo, že Watersova antisemitská demagógia nie je v Mníchove vítaná a neostane bez následkov".

Waters, ktorý hral v svetoznámej skupine Pink Floyd v rokoch 1965-1985 a zaslúžil sa o vznik kultových albumov The Wall, Dark Side of the Moon a ďalších, bežne počas svojich vystúpení vyzýva na bojkot Izraela. Niekedy vypúšťa do vzduchu balóny v tvare prasiat a ozdobené Dávidovou hviezdou. Hudobník podporuje svetovú protiizraelskú kampaň "Bojkot, odliv kapitálu a sankcie", ktorá má prinútiť krajinu, aby zmenila politiku voči palestínskemu obyvateľstvu.

Okrem hrania v slávnej skupine Pink Floyd vyvolal Waters medzinárodnú pozornosť aj v roku 1990, keď skladby z albumu The Wall odohral v Berlíne na pruhu územia, kde ešte pred krátkym časom stál Berlínsky múr, oddeľujúci demokratický svet od komunistického tábora. Vystúpenie malo v tom čase obrovskú sledovanosť a album z neho sa stal najlepšie predávaným koncertným albumom.