Hokejistky čaká zmena: Budú hrať v lige proti mladíkom

V ženskej hokejovej reprezentácií Slovenska sa chystajú veľké zmeny. Cieľom je postup na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu.

Ženskú reprezentáciu čaká od novej sezóny centralizovaná príprava. Doteraz sa hráčky najviac stretávali v tíme ŠKP Bratislava. Z jeho štruktúr sa na poslednom šampionáte predstavilo až 12 dievčat. Príprava sa však s novom sezónou pozmení. Slovenky budú hrávať proti mladíkom do 16 rokov.

"Reprezentácii Slovenska žien bola udelená licencia pre štart v súťaži kadetov. To znamená, že po vzore hokejovej „dvadsiatky“ bude zbierať hernú prax v lige – no nie proti tipsportligovým klubom ako „dvadsiatka“, ale proti chlapcom do 16 rokov," uvádza na webe SZĽH.

Manažérka reprezentácie Ľubomíra Kožanová hovorí: "Centralizovaná príprava môže už za jednu sezónu priniesť výrazné zlepšenie – či už herného prejavu, tak aj kondičnej pripravenosti hokejistiek."