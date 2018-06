Muž sa na Facebooku vyhrážal europoslankyni upálením: Súd rozhodol o jeho treste

Členka Európskeho parlamentu z Malty Roberta Metsolová sa zaprisahala, že vydrží prejavy nenávisti na internete. Vyhlásila to po verdikte súdu, ktorý v piatok udelil podmienečný trest odňatia slobody na šesť mesiacov mužovi za to, že sa europoslankyni vyhrážal upálením zaživa.

Odsúdený Emmanuel Navarro (66) napísal vlani v novembri Roberte Metsolovej na Facebooku: "Si národná zradkyňa. Nezaslúžiš si, aby ťa odsúdili, ale aby si zhorela zaživa, ty hnoj." Mužovu reakciu vyvolala Metsolovej kritika stavu zákonnosti na Malte niekoľko týždňov po tom, čo pri bombovom útoku na auto zavraždili maltskú investigatívnu novinárku Daphné Caruanovú Galiziovú.

Odkaz na Facebooku začala vyšetrovať polícia a súd v piatok uznal Navarra za vinného z podnecovania nenávisti, ako aj z urážok a vyhrážok voči Metsolovej, informovala tlačová agentúra DPA.

Metsolová, členka Európskej ľudovej strany (EPP) a jedna z najobľúbenejších europoslankýň na Malte, zareagovala na verdikt súdu odkazom na sociálnych médiách: "Mám hrubú kožu a dlhujem to mladým ženám, ktoré chcú vstúpiť do politiky - snažím sa im tento krok uľahčiť. Je to moja povinnosť. Politika má byť postavená na myšlienkach, nie na vyhrážkach."