Foto len pre silné povahy: Chlapček trpí ochorením, pri ktorom sa mu pokožka trhá ako papier

Dieťatko, ktoré sa nedávno narodilo kanadskému manželskému páru, si kvôli svojej zriedkavej chorobe vyslúžilo prezývku "motýlie bábätko".

Čerstvá mamička Suzanne Lamb sa snaží čo najlepšie popasovať s kožnou poruchou svojho synčeka Eliasa, ktorý má len niekoľko dní. Chlapček trpí vzácnou chorobou zvanou epidermolýza, ktorá zapríčiňuje extrémne citlivú pokožku, ktorú lekári prirovnávajú k motýlím krídlam. Koža Eliasa je taká citlivá, že i pri jemnom dotyku sa odtŕha ako kus papiera.

Otec Matt Taylor povedal, že pár hodín po prepustení z pôrodnice dostal ich syn vysoké horúčky a na pokožke sa mu začali tvoriť zvláštne pľuzgiere. "Koža na jeho prstoch úplne zliezla, spanikárili sme," cituje ho portál Globalnews.

Chlapček zdedil chorobu po svojom otcovi, ktorý ju však nikdy nemal v tak vážnej forme. "Otec mi zvykol hovoriť, že moja koža je ako mleté mäso," spomína si na detstvo Matt. Šanca, že Elias zdedí motýliu kožu, bola 50:50.

Rodičia sa rozhodli verejne zdieľať fotografie svojho syna, aby dostali ochorenie do povedomia ľudí. "Jedna vec je o tom počuť, ale vidieť to je niečo celkom iné," hovorí mama Suzanne, ktorá má strach z vyrastania Eliasa. "Bojím sa toho, keď mu budú rásť zuby a on bude mať v ústach neustále pľuzgiere."

Suzanne o jedno dieťa prišla, preto sa veľmi bojí o Eliasa. Z očí ho nespúšťa ani na minútu. Rodičia budú musieť podstúpiť rôzne lekárske školenia o tom, ako sa starať o "motýliu pokožku". Až potom si ho budú môcť zobrať domov. Momentálne ani jeden z nich nepracuje, pretože sú nonstop v nemocnici pri synčekovi. Založili preto finančnú zbierku, ktorá im má pomôcť v tejto ťažkej situácii.