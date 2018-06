Irán zdolal Maroko: Pomohol mu kuriózny vlastný gól

Irán triumfoval v piatok na úvod B-skupiny futbalových MS 2018 v Petrohrade nad Marokom 1:0. Rozhodlo sa o tom až v nadstavenom čase po vlastnom góle striedajúceho Aziza Bouhaddouza.

Maročania sa od úvodu zahryzli do súpera a vypracovali si viacero sľubných príležitostí. Najsľubnejšiu v prvých minútach mal Ziyech po signáli z rohového kopu, no nebránený v šestnástke netrafil loptu. Aktívny N. Amrabat odcentroval na pravom krídle, Belhanda pridal hlavičkou ďalšiu spálenú možnosť. Iránci si loptu príliš neužili a neustále museli odolávať útokom Maročanov, či už z hry, alebo štandardných situácií.

Po centri z priameho kopu zakončil Ziyech, po ňom dorážal Belhanda, lopta sa odrazila k Benatiovi, ale ani on neprestrelil padajúceho Hajsafiho s brankárom Beiranvandom. Vzápätí sa Iránci rýchlym protiútokom premiérovo prezentovali aj v ofenzíve, Ansarifard však akciu zabrzdil nevydarenou prihrávkou. Maroko bolo výraznejšie mužstvo, no od tohto momentu sa pomer síl vybalansoval a pred prestávkou mohol viesť Irán. Jeho hráči získali loptu v strede poľa a vyrútili sa do druhej rýchlej kontry, po pokuse Azmouna zachránil Maroko brankár El Kajoui.

Africký tím sa ani po zmene strán nedokázal vrátiť k prevahe z úvodu zápasu a Irán s ním hral vyrovnanú partiu. Na ihrisku bola patová situácia a dvadsať minút druhého polčasu neprinieslo žiadne šance. Hru rozkúskovali ošetrovania v jednom či druhom tábore, ani jeden tím sa už v zostávajúcich minútach nedostal do potrebného tempa. Maročanov síce mohol desať minút pred koncom nakopnúť dobrý volej Ziyecha, ktorý vytesnil Beiranvand, ale táto príležitosť sa ukázala ako ich posledná na otvorenie skóre.

Afričania za neefektivitu pykali, v 90.+5 minúte po centrovanom priamom kope poslal hlavou loptu do vlastnej siete Bouhaddouz, ktorý bol na trávniku od 77. minúty. Iránci triumfovali, hoci do gólového okamihu sa vpredu prezentovali iba dvoma protiútokmi.

O 20.00 h SELČ je na programe druhý zápas skupiny medzi Portugalskom a Španielskom. B-skupina pokračuje v stredu 20. júna duelmi Portugalsko - Maroko (14.00) a Irán - Španielsko (20.00).

B-skupina, 1. kolo:

Maroko - Irán 0:1 (0:0)

Gól: 90.+5 Bouhaddouz (vlastný). ŽK: El Ahmadi - Shojaei, Jahanbakhsh, Ansarifard, rozhodovali: Cakir - Duran, Ongun (všetci Tur.), 62.548 divákov

Maroko: El Kajoui - Hakimi, Benatia, Saiss - Boussoufa, Ziyech, El Ahmadi, Harit (82. Da Costa) - N. Amrabat (76. S. Amrabat), El Kaabi (77. Bouhaddouz), Belhanda

Irán: Beiranvand - Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji - Ansarifard, Ebrahimi (79. Montazeri), Hajsafi, Shojaei (67. Taremi) - Jahanbakhsh (84. Ghoddos), Azmoun, Amiri