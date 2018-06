Z barabizne bude múzeum fotografa Beatles: Rodný dom Deža Hoffmana († 73) opravia

Konečne sa dočká opravy. V momentálne veľmi schátranom dome v Banskej Štiavnici sa narodil svetoznámy dvorný fotograf legendárnej skupiny The Beatles Dežo Hoffman († 73). V súčasnosti je nehnuteľnosť v dezolátnom stave, no to sa má čoskoro zmeniť.

Majitelia dostali od ministerstva 15-tisíc eur na rekonštrukciu, vďaka ktorým chcú začať budovať pamätnú izbu aj apartmán pre návštevníkov. V malom domci na okraji mesta strávil Dezider časť mladosti, no po smrti otca sa s matkou presťahovali do Žiliny. Desiatky rokov domu venovali minimálnu starostlivosť, čo sa odzrkadlilo na jeho stave. Noví majitelia ho pred rokmi začali rekonštruovať, lenže im došli peniaze.

Situáciu však zmenilo 15-tisíc eur z programu ministerstva kultúry. „V prednej časti v otvorenej miestnosti by sme chceli vytvoriť výstavu z predmetov, ktoré s Dežom súvisia alebo ich vlastnil. Nápad pamätnej izby sa páči aj jeho dcére Dolores, ktorá prisľúbila, že nám venuje nejaké súčasti z jeho pozostalostí,“ hovorí majiteľ nehnuteľnosti Šimon Martin Šafařík. Treba to dofi nancovať Dom má približne 250 rokov,

no v posledných päťdesiatich rokoch mu nikto nevenoval dostatok pozornosti.

Po oprave by z neho mala byť vyhľadávaná atrakcia. „V zadnej

časti chceme vybudovať apartmán pre hostí, ktorí by mali voľný prístup aj do pamätnej izby, aby mali pocit, že sú na návšteve u neho doma. Bude to také interaktívne ubytovanie,“ povedal vlastník domu, ktorý si uvedomuje, že náklady na opravu budú vyššie než 15-tisícový príspevok od ministerstva. „Máme tam aj čiastočnú spoluúčasť. Tento rok spravíme veľa a dom dokončíme tak, aby sa v ňom dalo fungovať, kúriť a bývať,“ dodáva mladík s tým, že prioritou bude Dežova pamätná izba.

Legendárny fotograf

Dežo Hoffman sa narodil v roku 1912 v Banskej Štiavnici a zomrel v Londýne v roku 1986. Okrem Marilyn Monroe, Louisa Armstronga či Franka Sinat ru nafotil aj The Rolling Stones, no preslávil sa snímkami The Beatles. Nesmrteľným sa stal vďaka prvej oficiálnej fotke

liverpoolskej kapely.