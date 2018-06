Markíza sa v boji nevzdáva, obrátila sa na Finančnú správu: Zdanil Kočner milióny zo zmeniek?!

Skúšajú všetko. Po tom, ako televízia Markíza neuspela na súde v prípade zmeniek, ktoré vytiahol podnikateľ z mafiánskych zoznamov Marián Kočner, skúša to aj cez Finančnú správu. Práve ju požiadala, aby sa pozrela na úpisy, ktoré podpísal bývalý šéf televízie Pavol Rusko.

Podľa Markízy, ak sú zmenky naozaj pravé, Kočner si nesplnil daňové povinnosti a porušil viacero zákonov. No televízia chce dokázať, že opak je pravda. Rusko mal zmenky za 70 miliónov eur podpísať v roku 2000 ako štatutár televízie a práve Markíza má byť ich ručiteľom.

Televízia naďalej tvrdí, že ich Rusko nepodpísal, keď bol riaditeľom televízie, a teda platiť nič nemusí. Teraz to chce dokázať tak, že žiada Finančnú správu o kontrolu Kočnerových firiem, ktoré zmenky vlastnili. Ak by tvrdil pravdu, museli by odviesť miliónové dane, alebo porušil zákon. „Spomínané spoločnosti mali zohľadniť vlastníctvo, prevod či nadobudnutie zmeniek v daňových priznaniach. Keďže tieto spoločnosti takto nepostupovali, samozrejme, ani nezaplatili daň v zákonnej výške. Nezaplatená daň môže byť vo výške niekoľko miliónov eur,“ uviedol mediálny zástupca televízie v prípade Peter Papanek.

„Absencia zmeniek v účtovníctve a postoj uvedených spoločností a ich štatutárov k plneniu daňových povinností svedčia o tom, že nároky uplatnené na súde voči Markíze zo zmeniek sú fiktívne,“ dodal Papánek. "Finančná správa preveruje každý podnet, ktorý súvisí s dodržiavaním daňových zákonov a plnením si daňových povinností a rovnako bude tomu aj v tomto prípade," povedala hovorkyňa správy Ivana Skokanová.

Súd preveruje pravosť troch zmeniek. V jednom prípade už pri zmenke za 8,3 milióna eur dal súd v Bratislave za pravdu Kočnerovi. Markíza sa odvolala. Namieta, že sa súd nevysporiadal s jej dôkazmi, že zmenky v žiadnom prípade nemohli byť podpísané v roku 2000, ale omnoho neskôr. Kočner si sporné zmenky už zo súdu zobral. Urobil tak v čase, keď úpisy začala prešetrovať práve Špeciálna prokuratúra.

O zmenky sa začali zaujímať aj elitní vyšetrovatelia z NAKA. Polícia dvojicu podozrieva, že mohli štyri zmenky sfalšovať, za falšovanie cenných papierov pritom hrozí väzenie 12 až 20 rokov. Rusko ani Kočner obvinení zatiaľ nie sú. Kočner sa k veci odmieta pre Nový Čas vyjadrovať. „Vyšetrovanie ukáže, kto mal v tomto spore pravdu. Viac k tomu nemám čo povedať,“ reagoval zas Rusko.