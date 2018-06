Čoho sa Fico a Kaliňák boja? Pellegrini im predĺžil štátnu ochranku

Goríl sa nezbavili. Dnes už expremiér Robert Fico (53) a exminister vnútra Robert Kaliňák (47) sú naďalej obklopení ochrankou. Ako bývalí ústavní činitelia majú na ňu nárok 90 dní od konca v úrade s možnosťou požiadať o jej predĺženie o ďalšie tri mesiace.

Tak aj urobili. Fico ani Kaliňák však nehovoria, prečo cítia potrebu naďalej mať pri sebe ostrých chlapov z Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

Fico podal demisiu v marci po masívnych protestoch v uliciach. Zasadol do poslaneckej lavice a naďalej ostal predsedom Smeru. Z úradu vlády sa presťahoval do sídla strany na Súmračnej ulici. Ochranku si však ponechal. „Ochrana sa poskytuje ešte 90 dní po ukončení funkčného obdobia. O prípadnom ďalšom predĺžení ochrany o 90 dní rozhoduje predseda vlády,“ napísali z ministerstva vnútra.

Fico o predĺženie ochranky požiadal a nový premiér Peter Pellegrini mu vyhovel. Expremiér však na opakovanú otázku, prečo chcel mať pri tele bodyguardov platených z peňazí daňových poplatníkov a či sa niečoho bojí, neodpovedal. „To je bežná prax. Dôvody vždy existujú,“ skonštatoval Fico stroho. Podobne sa k telesným strážcom na ďalšie tri mesiace dostal aj bývalý šéf ministerstva vnútra Kaliňák. Ten neodpovedal na otázku, prečo takúto službu využíva. Otvoriť galériu Služby ostrých chlapov naďalej využíva aj exminister vnútra Kaliňák. Zdroj: anc

Radičová odmietla

Ochranku si takto Fico predĺžil aj po prehratých voľbách v roku 2010. Celkom bežná prax to však nie je. Ficova predchodkyňa Iveta Radičová, ktorá sa musela porúčať z Úradu vlády predčasne v roku 2012, sa možnosti ochranky vzdala. „Nepoužívala som auto a ochranku ani jediný deň po opustení postu premiérky. Zriekla som sa ich,“ povedala pre Nový Čas Radičová.

Úrad pre ochranu ústavných činiteľov zaisťuje osobnú bezpečnosť 90 dní po odchode z funkcie aj predsedovi parlamentu, predsedovi Ústavného súdu a ministrovi vnútra. Ale aj ďalším osobám určených vládou: ministrom obrany a spravodlivosti, sudcom či prokurátorom Špeciálneho súdu. Bývalý šéf úradu Juraj Zábojník hovorí, že predlžovanie ochrany je bežné, no mali by na to byť objektívne dôvody. „Ak je niekto napríklad v nebezpečí. No mali by to zdôvodniť, pretože to nie je lacná služba, tzv. full servis 24 hodín denne na ďalšie tri mesiace. A platia to daňoví poplatníci,“ vysvetlil Zábojník. Úrad vlády to nezdôvodnil. „Predseda vlády súhlasil s predĺžením poskytovania ochrany pre bývalého premiéra Fica o ďalších 90 dní,“ odpísali. Okrem Fica a Kaliňáka odišli aj ministri Drucker, Maďarič a Žitňanská. Tí o ochranu nepožiadali. „Ochrany som sa vzdal reverzom,“ povedal Drucker.

Trestné oznámenia na Fica

Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko podali v piatok na Fica trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy a ohováranie. Reagujú tak na Ficove výroky o protestoch, keď za nimi videl zahraničnú moc a to, že chce niekto uvaliť krajinu protestami do chaosu. Fico sa z podaného trestného oznámenia úprimne teší. „Ak to chcú, môže to byť predmetom verejnej diskusie. Budem mať právo hovoriť, akí poradcovia sa tu pohybovali, kto je kým platený,“ reagoval Fico,

1. Množstvo nepriateľov

Tak premiér Fico, ako aj minister vnútra Robert Kaliňák roky polarizovali spoločnosť. Internetové diskusie sú plné mimoriadne neprajných až útočných komentárov na adresu bývalého premiéra, ktorému vyčítajú bujnenie korupcie na Slovensku.

2. Štátny prevrat

Kocky pred Úradom vlády, tajomní poradcovia zo zahraničia, expresne vyrobené odznaky a nad tým samotný George Soros a jeho príkazy z 5. avenue v New Yorku. Aj toto videl Fico s Kaliňákom za masívnymi protestmi po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

3. Strata významnej osobnosti

Robert Fico s Robertom Kaliňákom boli vysokými funkcionármi Slovenska s prestávkou dlhých 10 rokov. Užívali si najvyššie výhody, stretávali sa s mocnými sveta. Teraz už ako rádoví poslanci o podobné benefity prišli.