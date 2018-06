Moderátorka Wisterová po pekle s manželom: Vyjadrenie, ktoré by teraz čakal málokto

Na manželstvo nezanevrela. Moderátorka Vera Wisterová (41) už pred časom priznala, že jej zväzok s americko-izraelským manželom Jeremym Hulshom (40) stroskotal.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hoci dvojica za svojím turbulentným vzťahom ešte neurobila oficiálnu bodku, každý už žije svoj život a známa ryšavka je šťastná po boku priateľa Michala Svarinského (40). Hoci jej prvé manželstvo bolo plné peripetií, veľkému dňu pred oltárom dáva druhú šancu.

Wisterová je na papieri ešte stále vydatá za Jeremyho Hulsha. Manželov však v skutočnosti spájajú už „len“ ich spoloční synovia Harlow (6) a Theo (4) a tiež mnohé pichľavé spomienky. Po tom, čo sa prevalil krach ich manželstva a s tým spojené rozvodové ťahanice, si dvojica vymenila veľa ostrých odkazov. Z Jeremyho strany nechýbali ani obvinenia z nevery, ktoré mu Vera opätovala otázkou, kde bol, keď s predčasnými kontrakciami pred pôrodom sama v noci zháňala taxík do nemocnice.

Napriek trpkému príbehu sa však moderátorka nevzdáva sna o šťastnom manželstve. Svoje áno by jedného dňa rada povedala pred oltárom partnerovi Michalovi Svarinskému. „Možno, keby bola taká situácia, správna konštelácia a keby sme to obidvaja chceli. Podľa mňa, keď sú dvaja ľudia vo vzťahu a keď si rozumejú, tak táto téma je vždy otvorená,“ reagovala Vera na otázku Nového Času, či by sa za priateľa vydala.

Dvojica svoj vzťah priznala vlani, no pokukovať po sebe mali už dávno predtým.„Ak sú zvesti o zásnubách skutočne pravdivé, možno bude súhlasiť s návratom do našej domovskej krajiny Izrael a vyhovie mojej žiadosti, aby sme sa právne rozviedli,“ vyjadril sa Hulsh pred pár mesiacmi.

Nasvedčoval tomu prsteň s očkom, ktorý už dlho zdobí ryšavkin prstenník. „Vôbec to neriešime, naozaj,“ odpovedala Wisterová na priamu otázku, či je zasnúbená. Rovnako vyhýbavo odvetila nedávno aj na zmienku o rozvode, ktorý stále visí vo vzduchu.