Generálny prokurátor Čižnár: Namiesto v parlamente skončil v nemocnici

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár (54) prežíva ťažké obdobie. V piatok mal pred poslancami vystúpiť s výročnou správou o Generálnej prokuratúre a pochváliť sa vlastnými úspechmi. Namiesto toho však náh­le skončil v nemocnici, kde sa podrobil vážnej operácii.

Čižnár mal aj koncom roka 2016 veľké zdravotné problémy, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. O pár dní nato však už zarezával späť vo svojom úrade. Často sa skloňovalo aj slovo rakovina, no on sám to poprel. „Zatiaľ bolo potvrdené, že nemám rakovinu. Mal som veľké problémy, nepotvrdili sa,“ hovoril približne pred dvoma rokmi.

Dnes má jeden z najmocnejších mužov v štáte opäť patálie so zdravím, a to práve vtedy, keď mal predstúpiť pred poslancov. Zastupovať ho musel námestník Peter Šufliarsky. „Generálny prokurátor absolvoval neplánovaný operačný zákrok, preto je asi ťažko možné, aby pár dní po operačnom zákroku prednášal osobne správu v parlamente,“ povedala hovorkyňa Andrea Predajňová.

V súvislosti s jeho neprítomnosťou v Národnej rade sa totiž ozval poslanec SaS Alojz Baránik. Ten hovoril o tom, že sa prerokovaniu správy vyhol úmyselne. „My sme chceli počuť nie výhovorky prvého námestníka, ale jeho výhovorky, prečo prokuratúra nefunguje,“ argumentoval Baránik.

„Je doslova úbohé a nanajvýš poľutovaniahodné, ak pán Baránik tieto dôvody spochybňuje, pretože takéto vyjadrenia svedčia len o jeho ľudských a morálnych vlastnostiach,“ dodala Predajňová. Do poslaneckého kolegu sa obul aj Béla Bugár. „Pán poslanec, neviem, na čo sa hráte, ale keby ste zistili, o čo sa jedná, tak takéto idiotiny tu nebudete vyslovovať,“ uviedol.