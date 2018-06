Ohrozený flek Kvetky Horváthovej na Farme: Moderátorka by prišla o zlatú baňu

Stratila by lukratívny zárobok! Moderátorka Kvetka Horváthová (41) je súčasťou reality show Farma sedem rokov, keď sa divákom prihovárala počas všetkých deviatich sérií.

Nový Čas však včera informoval o tom, že pod blondínkou sa statkárska stolička zatriasla. Kompetentní v Markíze sa totiž rozhliadli po nových tvárach, čo by Horváthovej urobilo poriadny škrt cez rozpočet. Za jednu sériu sa totiž Kvetka mala obohatiť o desiatky tisíc eur.

V Záhorskej Bystrici je v týchto dňoch podľa informácií Nového Času poriadne rušno. Kľučku si tam totiž malo postupne podať hneď niekoľko známych tvárí, ktoré sa mali do televízie prísť zúčastniť kastingu na novú tvár reality show Farma. Pre statkársku stálicu Kvetku Horváthovú by v prípade výmeny na moderátorskej stoličke hrozilo, že by prišla o lukratívne peniaze.

Podľa našich informácií sa jej mesačný honorár v minulých sériách pohyboval až vo výške okolo 6 000 eur. Štyri mesiace moderovania jednej série vo farmárskom prostredí jej na účet mali priniesť 24-tisíc eur.

Nie je preto prekvapením, že o mastný balík peňazí nechcela prísť a o svoju pozíciu v modro-žltej televízii tvrdo zabojovala. „Jubilejnú 10. sériu reality show Farma budem moderovať,“ povedala nám rozhodným hlasom Kvetka. Faktom však zostáva, že kompetentní mali uvažovať nad tým, že do relácie privedú čerstvý vietor a nejakú neopozeranú tvár.

Medzi skloňovanými menami mala byť aj bývalá riaditeľka Miss Slovensko Lucia Hablovičová či niekdajšia kráľovná krásy Silvia Lakatošová. „Bola som na kamerových skúškach, rovnako ako ďalší moderátori, ale žiadne ďalšie rozhovory s Markízou neprebehli, takže to nie je momentálne aktuálne,“ prezradila nám Hablovičová, zatiaľ čo Silvia tvrdila, že o ničom nevie. „Nie, nikto ma neoslovil a nebola som ani na žiadnych skúškach,“ uzavrela.