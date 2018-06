Skutočne nám klesá IQ? Všetko závisí od dátumu narodenia

Narodili ste sa pred rokom 1975? Tak vedzte, že máte vyššie IQ ako tí, čo sa narodili v nasledujúcich rokoch. To je záver nórskych odborníkov a prieskumu, ktorý robili dlhé roky na viac ako 700-tisíc ľudoch.

Čo si o výsledkoch myslia naši odborníci? Je skutočne pravda, že nám inteligenčný koeficient klesá? Nový Čas vám poradí aj to, ako vylepšiť pamäť u detí či dospelých?

Skupina nórskych vedcov publikovala v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences štúdiu, podľa ktorej ľuďom klesá IQ. Sledovali výsledky IQ testov u mužov pri vstupe na povinnú vojenskú službu. Od roku 1970 do roku 2009 v Nórsku celkovo otestovali 730-tisíc ľudí. Zistili, že u ľudí narodených po roku 1975 v priemere za generáciu kleslo IQ o sedem bodov. Za poklesom vidia okrem zmien v stravovaní a vzdelávacom systéme aj to, že ľudia menej čítajú a veľa času strávia za počítačom.

Podľa podpredsedu Mensy Slovensko Mira Macka je publikovaných veľa výskumov s rôznymi zisteniami. „Na jednej strane sa hovorí, že ľudia hlúpnu, lebo sedia len pri počítačoch a nerobia kreatívne hry, na druhej strane sú odborníci, ktorí tvrdia, že tieto veci podporujú rozvoj myslienia. Takže je to také diskutabilné. Je dosť ťažké sa k tomu vyjadriť fundovane,“ zhodnotil Macko. Podľa neho ľudia, čo sa hlásia do Mensy, si už spravidla testy robili, tak ich nemožno brať ako priemer.

Čo je to IQ

IQ (inteligenčný kvocient) je určitý odhad vašej schopnosti uvažovať, rozmýšľať a riešiť problémy

hodnotiaca schopnosť pamäti vyjadrovať sa, podať výkon v určitej situácii

hodnota je štandardizovaný spôsob na porovnanie týchto schopností s väčšinou ľudí v rovnakom veku

na zistenie sa používajú štandarizované testy

nevyjadruje všetky schopnosti človeka

Ako rozvíjať

1. snažte sa, aby deti čo najviac čítali knihy a rozvíjali fantáziu

2. Učte ich rôzne riekanky naspamäť

3. riešte príklady bez použitia kalkulačky

4. hrajte hry rozvíjajúce kreatívne myslenie

5. pamätajte si aspoń dôležité telefónne čísla

Myslíte si, že ľudia narodení pred rokom 1975 sú inteligentnejši?

„Ja si nemyslím, že múdrosť závisí od veku a od toho, kto sa kedy narodil. Je to skôr o inteligencii a o vedomostiach, ktoré počas života získal.“

„Zdá sa mi, že v minulosti sme sa museli viac učiť ako súčasné deti.“

"Cítim sa byť dostatočne múdry na všetko, čo potrebujem. Občas sa samozrejme stane, že aj ja niečo neviem."

"Ja sa necítim byť až taký múdry. Ja sa rád priučím tomu, čo neviem. Verím, že čím budem starší, tým budem múdrejší."

Určite sa znížila úroveň pamäti

"Technológie inteligenciu detí neovplyvňujú, dnes sa dostávajú k množstvu informácií, problém je skôr vybrať tú správnu. Jediné, čo to môže dnes znižovať, je pamäť, všetko máme uložené, všetko nájdeme. Takže sme prestali využívať pamäť. Deti sa dnes spoliehajú na telefón, laptop a iné prístroje a nepotrebujú si informácie uložiť do hlavy. V tom sú dnes iné, majú obrovský problém pracovať bez kalkulačky. Rodič by mal byť pre nich príkladom."

Vysoké IQ nemusí znamenať úspech

"Človek s priemerným IQ môže byť v živote úspešnejší ako ten, ktorý má vysoko nadpriemerné IQ. Podstatnými faktormi je tiež povaha, snaživosť a motivácia. Ten, kto dokáže vychádzať s ľuďmi, pochopiť a získať si ich, predvídať, správne vyhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa, je v živote úspešnejší ako ten,kto síce disponuje vysokým analytickým IQ, ale ostatné premenné mu chýbajú. Čo sa týka bežného života, často vidíme, že vysoko inteligentní ľudia zlyhávajú vo vzťahoch."