Zvieratá v Tatrách sa zbláznili: Pozrite sa, akú raritu odfotil Ľuboš na Ďumbieri!

Nevie to rozdýchať. Čitateľ Nového Času Ľuboš bol s kamarátom na vrchole Ďumbiera, keď za nimi prišiel kamzík.

„Chodil k nám do vzdialenosti dvoch až troch metrov bez akejkoľvek plachosti,“ povedal Ľuboš. Podľa zoologičky Správy TANAP-u Eriky Feriancovej niečo takéto nie je normálne. „Nie je horšia správa pre prírodu v Tatrách, ako to, keď zvieratá strácajú plachosť a približujú sa na bezprostrednú vzdialenosť k ľuďom. Možno mal nedostatok soli a cítil ju zo spoteného človeka. Ľudské prikrmovanie zvierat je to najhoršie, čo môžu pre divé zvieratá urobiť. Oni už budú aj ďalej potom takýmto spôsobom vyhľadávať potravu a stanú sa ľahkou korisťou predátorov, ale aj ľudí so zlými úmyslami,“ vysvetlila zoologička.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kamzík vrchovský

Dĺžka: 1,1 – 1,4 m

Výška: 70 – 80 cm

Rýchlosť: 50 km/h

Hmotnosť:

samec 30 – 60 kg

samica 25 – 45 kg