Smoliari: Do Ruska pricestovali, ale na MS si nezahrajú!

Foto

Keď niekto takto príde o účasť na MS, je to tragédia! Osobná určite. Reč je o tých futbalistoch, ktorí sa po rokoch tréningu dostali do nominácií svojich krajín, pricestovali do dejiska MS, ale tu sa zranili tak, že si zahrali len krátko, alebo si vôbec nezahrajú. Proste, smoliari!