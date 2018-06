Zlatanova klasika: Bezo mňa od Švédov nikto nič nečaká!

Do nominácie sa nedostal, no robí zo seba hrdinu. Zlatan Ibrahimovič (36) tvrdí, že by mu reprezentační kolegovia mali byť vďační, že ich svojou absenciou zbavil vysokých očakávaní.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii „Švédska reprezentácia je pod menším tlakom, keď už za ňu nehrám,“ vyhlásil kanonier LA Galaxy a bývalý kapitán Švédov Ibrahimovič, ktorý do Moskvy prišiel na jednu reklamnú akciu. „Jednoducho si šampionát užite,“ odkázal mužstvu Tre Kronor, ktoré v baráži senzačne vyradilo Taliansko. „Švédi porazili niekoľko veľkých súperov, ale na takýchto turnajoch nikdy neviete, čo sa stane,“ dodal ešte Ibrahimovič, ktorý prezradil, komu drží palce, keď povedal: „Vždy čakáte, že nemecká mašina bude dobrá. A ona vždy dobrá je. Nemci nedisponujú hviezdami, u nich je hviezdou tím, a preto sú takí silní.“