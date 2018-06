Prečo musel Adamko († 14) na telesnej zomrieť? Za všetkým mohla byť chyba, o ktorej nik netušil

Prečo musel Adamko († 14) zomrieť? Na túto otázku už najbližší chlapca, ktorý skolaboval na hodine telesnej výchovy, poznajú odpoveď.

Polícia zatiaľ výsledky pitvy ôsmaka oficiálne nepozná, preto vyšetrovanie pokračuje. Je však veľmi pravdepodobné, že pod náhlu smrť žiaka sa podpísala chyba na srdiečku, o ktorej doteraz nikto nič netušil.

Žiaci v utorok okolo 11. hodiny, keď sa teploty šplhali k 30 °C, behali na školskom dvore. Na hodine telesnej výchovy ich testoval učiteľ a zároveň riaditeľ Bohuslav Vaľko. Talentovaný Adam, výborný žiak a účastník mnohých vedomostných olympiád, behal spolu s ďalšími rovesníkmi. Po dobehnutí mu však prišlo nevoľno a skolaboval. Hoci ihneď privolali záchranku a tá sa ho snažila oživiť, nepodarilo sa to. Následne vzniklo podozrenie, či bolo vhodné, aby tínedžeri v sparnom a teplom počasí okolo poludnia vôbec cvičili. Niektorí odborníci totiž takúto pohybovú aktivitu v tomto čase nepovažujú za správnu.

Podľa informácií Nového Času však zdrvení rodičia po strate syna nikoho neobviňujú z prípadného zanedbania povinností. Veľmi pravdepodobnou príčinou úmrtia ich chlapca totiž bola srdcová chyba, o ktorej doteraz nikto netušil. Hrozná správa zasiahla aj susedov rodiny, ôsmaka poznali ako usmievavého chlapca plného energie. Často ho vídavali, ako sa vonku bicykluje.

Posledná rozlúčka s Adamkom bude v sobotu v Spišskej Novej Vsi. „Policajný zbor doposiaľ nedisponuje oficiálnou správou o príčine úmrtia 14-ročného chlapca, preto v tomto prípade nie je vhodné poskytovať bližšie informácie. Po doručení oficiálnej konečnej správy o výsledku pitvy polícia rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Srdcovú chybu odhalí ultrazvuk

Otvoriť galériu Viliam Fischer, kardiológ Zdroj: anc Viliam Fischer, kardiochirurg

- Štrnásťročný žiak mohol mať vrodenú chybu, o ktorej rodičia nemuseli vedieť, lebo mu až do osudného dňa nespôsobovala žiadne problémy. Srdcových vrodených chýb je množstvo, no mohlo ísť o nejakú štrbinu medzi predsieňami či komorami srdca. Za bežných okolností nemusel pociťovať žiadne ťažkosti a ochorenie sa prejavilo až pri veľkej záťaži. Ja by som odporúčal, aby deťom bolo vykonávané ultrazvukové kardiologické vyšetrenie v školskom veku, aby sa odhalili prípadne vrodené chyby a zabránilo sa zbytočným úmrtiam.