Zápas dňa Argentína - Island: Potopia rybári favorita?

Chuťovka na úvod D-skupiny. Vicemajstersveta kontra štvrťfinalista majstrovstiev Európy. Zápas Argentína – Island, ktorý sľubuje atraktívnu konfrontáciu dvoch rozdielnych herných štýlov.

Tréner Milan Lešický (72) favorizuje Juhoameričanov, no nemusí byť z toho vopred taká jednoznačná zaležitosť, ako v otváracom dueli šampionátu.

„Problémom hviezdnych reprezentácií býva vyváženie mužstva v defenzíve. Konkrétne, kto bude po strate lopty drieť, bojovať a nielen tieto vlastnosti imitovať. Dôkazom toho sú prípravné zápasy Argentíny, v ktorých bola jej slabinou defenzíva. Ak jej to na ihrisku nepôjde, bude hľadať núdzový východ. Ten nemá narysovaný,“ prognózuje Lešický.

Islanďania šokovali na európskom šampionáte 2016, keď v premiére postúpili až medzi elitnú osmičku. Neprehrali s Portugalskom, v osemfinále vyradili Angličanov. „Pri vyslovení mena Island mám rešpekt. V kvalifikácii o postup na ME 1992 sme ako čs. reprezentácia dvakrát vyhrali 1:0. S odretými ušami. V Košiciach ľudia posmešne hovorili, že nevieme vyhrať s rybármi, ktorí k nám prišli na člnoch. Omyl. Už vtedy som sa presvedčil, že kvalita tímu nezávisí od počtu obyvateľov (Island ich má 350-tisíc), ale od počtu hráčov v zahraničných top ligách. A v Rusku je iba jediný hráč z islandskej ligy.“

Tréner Lešický pripomína ofenzívnu silu finalistu posledného šampionátu. A to ešte tréner Jorge Sampaoli nezobral do Ruska Škriniarovho spoluhráča z Interu Miláno Maura Icardiho, s 29 gólmi najlepšieho strelca talianskej Serie A. „Argentína je jedným z reprezentantov originálneho juhoamerického štýlu hry. Svoj prejav obohatila modernými prvkami, ktoré do tímu priniesli Messi, Masherano, Higuaín, Dybala, Agüero, Di Maria a ďalšie hviezdy z európskych klubov.“

Islandský futbal je nepochybne na vzostupe. Vo Francúzsku sledovala z tribún jeho senzačnú jazdu viac ako polovica ostrova. „Je to silné, bojovné, takticky disciplinované mužstvo,“ tvrdí Lešický. „Majú hráčov, ktorí vedia hrať futbal. Na medzinárodnej scéne to už dokázali. Obaja súperi si veľmi dobre uvedomujú, že filozofia úvodného kola v štvorčlennej skupine velí prvý zápas neprehrať.“