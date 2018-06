India prosí o pomoc, situácia je mimoriadne vážna: Najhoršia kríza v dejinách krajiny

Približne 600 miliónov ľudí v Indii zápasí s veľkým až extrémnym nedostatkom vody a v dôsledku nedostatočného prístupu k bezpečnej pitnej vode ročne zomiera okolo 200.000 ľudí.

Indická vláda vo svojej správe, zverejnenej vo štvrtok, upozorňuje, že Indii hrozí najväčšia kríza z nedostatku pitnej vody v dejinách. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Vláda vo svojej štúdii uvádza, že kríza z nedostatku vody v druhej najľudnatejšej krajine sveta s 1,3 miliardami obyvateľov by sa mala ešte zhoršiť. "Očakáva, že dopyt po pitnej vode v krajine sa do roku 2030 zdvojnásobí," píše sa v zverejnenej správe. Do roku 2020 dôjdu zásoby vody pravdepodobne až 21 veľkým mestám v Indii, čo postihne 100 miliónov ľudí, povedal spoluautor štúdie a poradca pre vládnu politiku Avináš Mišra.

V Indii je takmer 70 percent kontaminovanej pitnej vody a krajina sa v indexe kvality vody umiestnila zo 122 štátov na 120. mieste, dodal Mišra. Núdzová situácia, ktorá vznikla v dôsledku zlého hospodárenia s vodnými zdrojmi a rapídnym poklesom úrovne spodných vôd, si podľa Mišru preto vyžaduje naliehavé opatrenia. V roku 2005 zaznamenali pri zavlažovaní v poľnohospodárstve a dodávkach pitnej vody 40-50 percent úbytku vody.