Sulík si neodpustil štipľavú poznámku: Ficov návrh o prezidentských kandidátoch je úžasný ako on sám

Návrh, aby sa prezidentskí kandidáti vzdali počas kampane daňového tajomstva, je taký úžasný ako samotný predseda Smeru-SD Robert Fico.

V reakcii na návrh to povedal predseda SaS Richard Sulík, ktorý by však tento návrh doplnil.

"A to tak, že právo verejne sa vyjadrovať majú len ľudia, ktorí nebývajú v byte daňového podvodníka," vyhlásil Sulík na tlačovej konferencii v parlamente. Fico býva v byte, ktorý si prenajíma od Ladislava Bašternáka, obžalovaného z daňových podvodov.

Predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda (SaS) reagoval, že návrhu Roberta Fica chýba akýkoľvek racionálny zmysel a nie je ničím iným len opakovaným účelovým útokom proti prezidentovi Andrejovi Kiskovi. "Problém daňových podvodov často nie je vo vykázanom daňovom priznaní, ale v realite, ktorú daňové priznania neuvádzajú. Tak ako v daňových priznaniach strany Smer-SD nikdy nefigurovali milióny získané vlastnou hlavou alebo ako oficiálne príjmy Roberta Fica nezodpovedajú jeho výdavkom či majetku," zdôraznil.

Preto Ficovu novelu považuje za populistický, neodborný a účelový krok zameraný na jeden konkrétny prípad. "Oveľa účinnejšie by bolo spresniť informácie uvádzané v neverejnom majetkovom priznaní. Pretože nie sú hodinky ako hodinky a Bašternákov byt ako Ficov byt," dodal Sloboda.

Smer-SD chce zmeniť legislatívu tak, aby kandidáti na prezidenta boli povinní vzdať sa počas kampane daňového tajomstva. Ak by to neurobili, nesmeli by kandidovať. Predseda Smeru-SD Robert Fico priznal, že motívom sú daňové problémy súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku. Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer-SD do parlamentu v septembri.

Fico zopakoval, že konanie Kisku je amorálne a diskvalifikujúce. "Chceme zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti niečo také mohlo opakovať. Je nemožné, aby na čele štátu stál daňový podvodník. My tu predkladáme informácie, ktoré potvrdzujú, že Kiska si chcel pätinu kampane preplatiť zo štátnych peňazí cez vratku DPH," odkázal.