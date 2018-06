Maroš Kramár bol kamarátom Janka Kronera: Prečo ho teraz nechce navštíviť?

Stále čakajú na jeho návrat. Obľúbený herec Janko Kroner sa už roky trápi a psychické problémy ho vyradili z normálneho života. Teraz je už však niekoľko mesiacov späť v Bratislave. Lenže jeho kolegovia, ktorým chýba, zatiaľ nenabrali odvahu stretnúť sa s ním...

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hovorí sa - zíde z očí, zíde z mysle. V prípade Janka Kronera by to bola obrovská škoda, najmä pre divákov. Všestranne talentovaného herca odrovnali z divadelných dosiek i z televíznych obrazoviek psychické problémy, s ktorými bojuje už dlhé roky. Niekoľko ráz sa ocitol na liečení v psychiatrickom zariadení v Pezinku, potom sa liečil ambulantne, nakoniec si ho do opatery vzala jedna z jeho sestier v Považskej Bystrici, u ktorej žil niekoľko rokov.

Nedávno sa však prevalila správa, že Kroner je späť v Bratislave. Útočisko našiel v sociálnom zariadení v bratislavskej Petržalke, kde pred pár dňami oslávil aj svoje narodeniny. Znamená to nádej, že sa obľúbený herec opäť vráti do práce, že začne chodiť do spoločnosti, medzi kolegov?

Nechce mu ublížiť

Hoci má teraz Kroner svojich kamarátov na skok, do divadla sa za nimi zatiaľ na návštevu nevybral. A ani jeho najbližší parťáci, s ktorými býval pred rokmi na obrazovkách v jednom kuse, nenašli zatiaľ guráž vybrať sa za ním do sociálneho zariadenia, kde žije. „Na facebooku som mu poprial k narodeninám všetko dobré, napísal som, že mi chýba a tým je povedané všetko...“ tvrdí Kronerov dlhoročný kamarát Maroš Kramár (59). Sám je na pochybách, či by Jankovi návštevy prospeli, alebo skôr ublížili, ak potrebuje pokoj. „Mám ho veľmi rád, veľmi si ho vážim, boli sme veľmi dobrí kamaráti, ale v tejto chvíli neviem, či mu pomáhame, alebo ubližujeme... A ja by som mu nerád ubližoval. Niekedy si človek myslí, že robí dobre, ale môže to mať úplne iný efekt,“ vysvetľuje Kramár.