Hviezda seriálu Oteckovia Marián Mitaš: Zlo je jeho prekliatie

Svojou postavou v seriáli Oteckovia si zavaril! Veď kto by už mal rád Jara, ktorý klame a manipuluje Lindu a fyzicky sa vyhráža Tomášovi? Sám herec to však vidí trocha inak.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Čo Marián Mitaš prezradil o svojej seriálovej úlohe? Aký je v skutočnosti otec? A čo si myslí o dianí na Slovensku?

V seriáli Oteckovia hráte Jara, ktorý robí zákernosti a manipuluje s Lindou, len aby si ju udržal. Nie je tých záporných postáv pre vás už priveľa?

Je ich dosť a už mi to začína prekážať. Len čo ma ľudia zbadajú, vybavujú sa im asociácie s mojimi postavami, čo im však nemám za zlé. Každý večer ma predsa vidia ako človeka, ktorý bráni v láske Tomášovi a Linde. Musím dodať, že Jaro tak koná len preto, lebo Lindu veľmi ľúbi a ne­chce ju stratiť.

Ušla sa vám aj v nejakom novšom projekte opäť negatívna postava?

Pred týždňom som v Prahe nakrúcal film Skleněný pokoj (The Glass Room), ktorý vzniká podľa románu britského autora Simona Mawera. Zaujímavé je, že sa nechal inšpirovať brnianskou vilou Tugendhat a v roku 2009 za román získal cenu Man Booker. Prišiel som na kasting na jednu neutrálnu postavu, a keď sme ju s režisérom Júliusom Ševčíkom obrusovali, tak si zmyslel, že mi dá ešte text jednej negatívnej postavy. Keď som ho dočítal, zvolal: Perfektné! Darmo som mu hovoril, že nechcem hrať negatívnu postavu, dostal som ju. Tak­že som zase schytal toho najhoršieho, ktorý robí zle hlavnej hrdinke Hane. Hrá ju Carice van Houten a diváci ju poznajú napríklad zo seriálu Game of Thrones.

Ako na vás reagujú ľudia na ulici?

Zvyknú povedať: Aha, to je ten zlý. Ale keď sa dáme do reči, prekvapia ma svojimi pozitívnymi reakciami. Pochopia, že som normálny človek, ktorý tých zlých chlapcov iba hrá. Ale je to aj poklona, keď tomu, ako hrám, natoľko veria.

V poslednom diele Oteckov Jarovi ušla Linda rovno spred oltára. Je to po­dľa vás dráma, alebo sa v tom dá nájsť aj niečo pozitívne?

V jeho prípade je to dôsledok toho, že problém neriešil, len ho odďaľoval. A v tom sme si mnohí podobní. Aj ja, keď odkladám termíny, tak to nakoniec dopadne tak, že musím byť naraz na dvoch miestach. Pozitívom v Jarovom prípade môže byť fakt, že ak by sa to stalo neskôr, trpeli by možno aj deti. Ale to je len môj pohľad. Uvidíme, čo postavám do novej série pripravia scenáristi.

Ako ste riešili vlastné partnerské rozchody vy?

Takto extrémne to nikdy nebolo. Myslím si, že Jaro je aj trochu zúfalý... Ja som sa pri rozchodoch vždy snažil byť statočný.

No už dosť rokov ste žiaden rozchod reálne riešiť nemuseli. Niekde som sa dočítala, že Katarína, s ktorou máte dve dcéry, Dorotku (6) a Terezku (3), je vaša partnerka. Znamená to, že nie ste zosobášení?

Ale sme. Deväť rokov sme spolu a päť rokov sme manželia.

Zvyknete o sebe premýšľať, aký ste otec?

Som k sebe dosť kritický, stále to prehodnocujem. Snažím sa byť o piatej poobede doma a tráviť s rodinou čo najviac času. Keď sa Dorotka narodila, tak som veľmi veľa pracoval a to už nechcem. Myslím si, že otec by mal byť hlavne otcom. Neuznávam nič také, že zarábam peniaze, aby rodina bola zabezpečená, lebo potom nie je na prvom mieste rodina, ale práca.

Na vás si váš otec našiel čas?

My sme veľmi veľa pracovali okolo babkinho domu v Podskalí (okr. Považská Bystrica), kde sme chodievali každý víkend. Obracali sme seno, kopali zemiaky... Ale mali sme aj iné zábavky. Napríklad sme s otcom stavali u nej na dvore traktor zo Škody 1203. Otec z auta vybral prevodovku, motor a celý traktor sám pozváral. A ja som sa potom na ňom vozil. Otec pracoval v Považských strojárňach, stále niečo kreslil, vymýšľal zlepšováky, bol veľmi šikovný a zručný.

Okrem zákeráka Jara v Oteckoch ste si zahrali aj v seriáli Milenky, kde ste mali milostné scény s Gabikou Marcinkovou. Jej mama seriál radšej ani nepozerala a čo vaša mama?

Moja mama pozerá všetko, čo nakrútim. Myslím si, že aj tie milostné scény s Gabikou sú vkusne natočené. Je to všetko len v náznakoch, takže moji rodičia a aj manželka to zobrali úplne v pohode.

Aj vás manželka niekedy kritizuje?

Moja manželka je môj najväčší kritik. Vždy mi povie, či to bolo smiešne, alebo naozajstné. Ale špeciálne pri televíznej výrobe sa hrá o čas. Preto si svoj výkon vždy spätne pozriem a zhodnotím na televíznej obrazovke.

Blíži sa dovolenkové obdobie, ale ešte nedávno to na Slovensku vrelo. Videla som vás na protestoch aj s celou rodinou. Cítili ste ako občiansku povinnosť vyjsť do ulíc?

Bol som na všetkých protestoch, pretože sa stala príšerná vražda a odkryli sa neskutočné veci. Neexistuje, aby ľudia sedeli doma, musia ísť do ulíc a povedať, že toto sa diať nemôže! Keď budú všetci čušať doma a hovoriť, že na ulici sa nič nevyrieši, tak im nezostane nič iné len poslúchať. Naštvalo ma, že obrovské peniaze, ktoré k nám posielala Európska únia na vyrovnanie rozdielu medzi vidiekom a mestom, zhltli ľudia, ktorí sa nacucli na tento systém a ďalší ľudia im to dovolili. Nehádžem všetkých politikov do jedného vreca, je tam veľa peňazí a pohybuje sa tam veľa svíň, ale stále sú tam ľudia, ktorí by to vedeli spravovať.

Vašich kolegov Richarda Stankeho, Juraja Kemku a ďalších pobúrili slová Mareka Ťapáka, ktorý sa stal programovým riaditeľom RTVS o tom, že za protestmi vidí manipuláciu hercov, Sorosa a podobne. Čo na to hovoríte vy?

Zaskočilo ma, že Marek išiel robiť takúto funkciu do manažmentu, ktorý je tak silno kompromitovaný. Priznám sa, že nerozumiem pohnútkam, ktoré ho k tomu viedli. Čítal som rozhovor, ktorý robil pre Slobodný vysielač, kde sa často propaganda a rôzne bludy maskujú za fakty. A tam hovoril na môj vkus až trochu nebezpečne. Obviňovať kolegov, že môžu manipulovať s ľuďmi, sa mi zdá scestné. Ja som na tých protestoch bol a nikto so mnou nemanipuloval. Bol som tam slobodne a dobrovoľne. Niektoré jeho vyjadrenia boli naozaj nie na hrane, ale až za ňou.

Rozprávali ste sa niekedy s Ťapákom?

Kedysi, keď sme skúšali Doktora Macbetha v MDPOH, som sa s ním rozprával veľa a hovoril mi aj to, aká je politika špinavá a že už by nikdy do nej nevstúpil. Neviem, či si dostatočne uvedomuje, že ten súboj o RTVS je tiež značne politický. Marek sa podľa mňa postavil na zlú stranu.

Aby sme náš rozhovor nekončili takto vážne. Kam sa chystáte s rodinou v lete na dovolenku?

Dovolenka bude na malte. (Smiech) V Ivanke pri Dunaji sme si postavili dom, ktorý dokončujeme a budeme sa sťahovať.