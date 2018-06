Po debakli majú problém: Hráčov Saudskej Arábie čaká trest!

Futbaloví reprezentanti Saudskej Arábie budú čeliť disciplinárnemu trestu za ich výkon v úvodnom vystúpení na MS v Rusku.

V otváracom dueli šampionátu na moskovských Lužnikách podľahli domácemu výberu vysoko 0:5, na čo zareagoval šéf tamojšieho zväzu Adel Ezzat ostrými výrokmi a pohrozil hráčom sankciami.

"Sme veľmi sklamaní z prehry," vyhlásil Ezzat. "Výsledok je pre nás absolútne neuspokojivý, pretože nereflektuje úroveň našej pripravenosti na zápas. Niektorí hráči budú čeliť trestu, menovite brankár Abdullah Al-Mayouf, obranca Omar Hawsawi a útočník Mohammad Al-Sahlawi," citoval šéfa Saudskoarabskej futbalovej federácie denník Al-Youm Assabaa.

Minister športu Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh označil výkon Saudov za "totálne fiasko". Vo svojom vyhlásení zverejnenom na Twitteri sľúbil dôkladné vyšetrenie a žiadal väčší profesionalizmus od mužstva. Podľa neho ani jeden hráč nie je hoden 1 milión rialov (približne 230.000 eur). "Neviem, čo mám k tomu povedať. Hráči ma sklamali. Beriem na seba zodpovednosť pred korunným princom aj všetkými saudskými fanúšikmi, no všetci sme videli, aké sú schopnosti týchto hráčov. Táto generácia futbalistov nie je dostatočne kvalifikovaná. Hovoril som to už pred šampionátom neustále dokola a nikto mi neveril," uviedol Al-Sheikh. Podľa neho musia Saudi radikálne zmeniť futbalový koncept. "Začal som pripravovať bezodkladný plán, aby sme vybočili z tohto kurzu a dúfam, že ho každý podporí. Tisíce hráčov vo veku 12 až 16 rokov musia odísť do zahraničia, aby sa naučili základy profesionalizmu. Chceme, aby nám vyrástla generácia futbalistov, ktorá bude zbierať ovocie na majstrovstvách sveta v rokoch 2026 a 2030," dodal.

Saudskoarabskí futbalisti budú môcť napraviť dojem o päť dní, keď ich čaká druhý zápas na MS proti Uruguaju. V A-skupine sa stretnú na záver s Egyptom.