Vláda podporila dohodu s Gréckom o novom názve Macedónska: Opozícia zúri

Macedónska vláda jednohlasne podporila vo štvrtok večer kompromisnú dohodu, ku ktorej dospel premiér Zoran Zaev s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcom oficiálnom názve krajiny.

Macedónsko by sa podľa nej malo po novom volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija). Dohodu by mali Tsipras so Zaevom podpísať v sobotu v macedónskom meste Prespa pri gréckych hraniciach. Musia ju prijať aj parlamenty oboch krajín. Macedónska opozícia už avizovala, že ju nepodporí. Odporcovia kompromisu s Gréckom protestovali už druhý deň po sebe aj pred budovou parlamentu v Skopje.

K oficiálnej zmene názvu Macedónska by malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi referendom.

Grécki odporcovia dohody namietajú, že kompromis priniesol severnému susedovi priveľa ústupkov. Predseda Novej demokracie Kyriakos Mitsotakis označil za "národný ústupok" fakt, že Atény akceptovali existenciu macedónskeho jazyka a etnika. Na piatok je naplánovaná aj demonštrácia proti dohode v centre Atén.

Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (v macedónčine Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom historického severogréckeho regiónu (v starogréčtine Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje a namietajú, že Macedónsko tým uzurpuje staroveké a antické grécke dedičstvo. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.

Doteraz bola táto krajina aj v Organizácii Spojených národov zaregistrovaná pod dočasným názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM).