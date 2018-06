Nočná mora Sylvestra Stalloneho ožila: Akčný hrdina opäť čelí nechutným obvineniam

Štátny zástupca z Los Angeles sa rozhodol znova otvoriť a vyšetrovať prípad Sylvestera Stalloneho, ktorého obvinila istá žena z mesta Santa Monica, že ju pred 27 rokmi vo svojej kancelárii znásilnil.

Sedemdesiatjedenročný akčný hrdina bol kvôli prípadu vyšetrovaný na konci minulého roka. Okresný prokurátor z Los Angeles Greg Risling magazínu People potvrdil, že prípad je znova prešetrovaný zvláštnou jednotkou pre sexuálne zločiny, ale odmietol poskytnúť akékoľvek ďalšie detaily o celej kauze. "Môj klient kategoricky odmieta toto tvrdenie," uviedol už v decembri minulého roka advokát Martin Singer, ktorý Stalloneho zastupuje.

Prípadom sa vlani v decembri zaoberala polícia z mesta Santa Monica, ktorá dostala oznámenia v novembri toho istého roku. Iná žena obvinila Stalloneho, že spolu so svojím bodyguardom v prvej dekáde tohto milénia znásilnili šestnásťročnú dievčinu v Las Vegas. Herec to ale odsúdil ako absurdnú lož. Lasvegaská polícia sa zaoberala tiež obvinením datovaným do roku 1986, kedy mal Stallone opäť s bodyguardom znásilniť svoju fanynku v hotelovej izbe.