Maďari si spoluprácu s Tipsport Ligou pochvaľujú: Pred 20 rokmi by to bolo nepredstaviteľné!

Hokejová Tipsport Liga nebude mať už len slovenské zastúpenie.

Od nasledujúcej sezóny v nej budú prvýkrát v histórii pôsobiť aj dva maďarské kluby MAC Budapešť a DVTK Jegesmedvék Miškovec. Generálny sekretár Maďarskej hokejovej federácie Levente Sipos si od takejto spolupráce sľubuje pozdvihnutie celého hokejového hnutia v krajine a prílev kvalitnejších hráčov do reprezentácie.

Prelomový krok oznámil spolu so šéfom Pro-Hokeja Richardom Lintnerom na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave. "Pred 20 rokmi bolo úplne nepredstaviteľné, že by sa maďarské kluby mohli zapojiť do takejto súťaže. Pred 10 rokmi dostal maďarský klub možnosť hrať v EBEL a veľa sme sa toho naučili. Dnes môžeme oznámiť, že dva naše kluby budú hrať v Tipsport Lige a myslím si, že aj z tohto projektu sa veľa naučíme. V hokejovej rodine aj medzi krajinami veríme v kooperáciu. Dúfam, že prinesie veľa úspechov tímom a bude z toho profitovať aj liga," povedal Sipos.

O možnom rozšírení slovenskej súťaže sa špekulovalo už dlhšie. V minulosti sa najviac uvažovalo o spoločnej československej lige, či účasti niekoľkých slovenských klubov u susedov, neskôr o rozšírení domácej ligy o kluby z Poľska, či Maďarska a špekulovalo sa aj o odchode niektorých slovenských tímov do rakúskej EBEL ligy. Nakoniec sa zrealizovala "maďarská cesta".

"Slovensko, ktoré je bezpochyby súčasťou svetovej hokejovej elity, bolo pre nás dlho nedosiahnuteľné. Teraz spolupracujeme ako partneri na jednej úrovni. Rozvoj profesionálneho hokeja v Maďarsku, no najmä v Miškovci a MAC Budapešť bol obrovský. Oba kluby majú modernú infraštruktúru a slušných fanúšikov," pokračoval Sipos.

Hlavným cieľom federácie je dostať maďarských hráčov do kvalitnejšej súťaže a zvýšiť silu reprezentácie. Aj preto budú pre oba kluby platiť v TL obmedzenia počtu cudzincov. "Ak má tento projekt slúžiť záujmom maďarského hokeja, tak sme presvedčení, že by mal platiť takýto limit. Plán je mať v jednom tíme maximálne sedem cudzincov, o tom je už rozhodnuté," zdôraznil Sipos.

"Reprezentačný tréner má momentálne k dispozícii len limitovaný počet hráčov zo silnejších líg. Keď budeme hrať na budúci rok turnaj A-skupiny I. divízie MS v Astane, chceme, aby mal tréner k dispozícii viac takýchto hráčov," povedal generálny sekretár Maďarskej hokejovej federácie.

Sipos sa neobáva, že by na zápasoch slovenských a maďarských klubov mohlo dôjsť k násilnostiam medzi fanúšikmi. Odkázal na projekt Vyšehradského pohára z uplynulej sezóny: "Ako sme videli, diváci boli výborní, nevideli sme žiadne inzultácie a problémy medzi maďarskými a slovenskými fanúšikmi. Po zápase si išli spolu sadnúť na pivo, čo bolo skvelé."

DVTK Jegesmedvék Miškovec vznikol v roku 1978, svoje domáce zápasy hrá na štadióne s kapacitou 2200 miest, ktorý by mal prejsť rekonštrukciou. V uplynulých troch sezónach získal klub titul v medzinárodnej súťaži Erste Liga. MAC Budapešť vznikol v roku 1963 a domáce zápasy hrá v renovovanej hale Tüskecsarnok s kapacitou na hokej 2540 divákov. V uplynulých dvoch sezónach prehral vo finále play off Erste Ligy práve s Miškovcom. "Verím, že naše mužstvá budú v Tipsport lige konkurencieschopné," dodal Sipos.