Psovodka Monika získala cenné prvenstvo: Jej retríver Jacky je špecialista na výbušniny

Statočná dvojica! Psovodka Monika (42) sa stala tohtoročnou majsterkou Slovenska v špeciálnej kynológii. So svojím služobným retríverom Jackym získala najlepšie hodnotenie vo vyhľadávaní výbušnín.

Monika je psovodkou už 21 rokov, miluje psov aj svoju prácu a hovorí, že sa jej splnil životný sen. A hoci so svojím štvornohým spoločníkom často riskuje, strach z výbušnín nemá.

Tento týždeň sa v Devínskej Novej Vsi konal 12. ročník Majstrovstiev Slovenska vo výkone policajných psov v špeciálnej kynológii. Sily si zmeralo viac ako 20 psovodov so svojimi statočnými štvornohými spoločníkmi, z toho tri ženy. Jednou z víťaziek sa stala psovodka Monika (42) z Bratislavy so sedemročným retríverom Jackym, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie výbušnín. „Dostala som ho náhodne do daru a hneď sme si padli do oka. Je to šikovný psík, veľmi rád pracuje a aportuje,“ prezrádza sympatická policajtka. Pri otázke, či nemá pri svojej práci občas strach o život, sa len pousmeje, „Do rizika ideme obaja spoločne. Na akcie chodíme pravidelne zopár nálezov sme už mali," dodáva tajomne. Okrem toho, že Monika svojho štvornohého spoločníka pravidelne trénuje, ak je to možné, trávi s ním aj svoj voľný čas.

Podľa jedného zo štyroch inštruktorov Strediska špecializovaného výcviku služobných psov, nie každé zviera je vhodné na špeciálne pachové práce.prezradil Miroslav Scherhaufer, ktorý psíkov pripravuje na vyhľadávanie drog, výbušnín, mŕtvolných pachov či zbraní. Výcvik psa podľa neho trvá tri mesiace.Ako odmena sa používa loptička alebo iná hračka,“ prezrádza. Túto prácu vykonávajú hlavne nemecké a belgické ovčiaky, ale aj bradáče a poľovné psy, väčšinou slúžia do 8-9 roku života. „Čo sa týka označovania výbušnín, nález pes označuje staticky v polohe ležmo, z dôvodu bezpečnosti nesmú štekať ani sa nálezu dotýkať,“ dodal na záver.