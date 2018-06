Grécko schválilo posledný balík nepopulárnych reforiem: V Aténach protestovalo 3-tisíc ľudí

Grécky parlament vo štvrtok schválil posledný balík reforiem, ktoré v rámci tretieho a zároveň posledného záchranného programu požadovali veritelia.

Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) vzápätí oznámil, že jeho vedenie schválilo uvoľnenie jednej miliardy eur pre Grécko. Proti reformám v centre Atén protestovalo asi 3 000 ľudí.

Schválené reformy zahŕňajú napríklad zníženie penzií či zmeny v zdravotníctve a daňovom systéme. Grécko by v auguste malo záchranný program po ôsmich rokoch opustiť a začať si peniaze normálne požičiavať na dlhopisových trhoch, ako to robia aj iné štáty. Situáciu ale nebude mať ľahkú: jeho dlh dosahuje 179,8 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čo je najviac v eurozóne.

Atény majú podľa agentúry Reuters záujem, aby úspešne prešli záverečnou revíziou dodržiavania reforiem predpísaných veriteľmi pred zasadnutím ministrov financií eurozóny, ktoré sa bude konať 21. júna. To by malo viesť k uvoľneniu nových pôžičiek asi za 12 miliárd eur z tretieho záchranného programu, ktorého celková hodnota dosahuje 86 miliárd eur. Záverečná platba z finančných prostriedkov na záchranu by zvýšila hotovostnú rezervu, ktorú vytvorila grécka vláda, a mohla by slúžiť ako "železná zásoba" pre potreby refinancovania.

Zákonodarcovia v 300-člennom parlamente schválili reformný balík 154 hlasmi proti 144. Pre návrh boli poslanci vládnej koalície, zatiaľ čo všetky opozičné strany hlasovali proti. "Táto vláda zaťažovala občanov Grécka daňami, zničila rast a zatlačila strednú vrstvu do chudoby," uviedol konzervatívny opozičný vodca Kyriakos Mitsotakis. "Vytvorili ste mnoho zúfalých ľudí, ktorí sa topia v dlhoch a nemajú žiadnu nádej na budúcnosť," povedal.