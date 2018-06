Veľké zmeny v platoch vo verejnej správe. Zatiaľ čo doteraz sa hovorilo o tom, že si prilepšia najmä učitelia o približne 6 %, tak po novom sa môžu tešiť aj ďalší. Od januára by totiž mali platy vo verejnom sektore vzrásť v priemere o 10 %.

Od januára uvidí viac na výplatnej páske vyše 300-tisíc Slovákov. Veľké celoplošné zvyšovanie platov vo verejnej sfére pre budúci rok je už takmer isté. Odborári sa predbežne dohodli s vládou na 10-percentnom zvýšení. Zmenou prejdú aj tabuľkové platy - najnižší nástupný plat vo verejnej správe zjednotia pre všetky profesie a bude na úrovni minimálnej mzdy. „Prvý platový stupeň a prvá platová trieda by mala začať predpokladanou minimálnou mzdou pre rok 2019.

Keďže rokovania o nej ešte nie sú ukončené, ten predpoklad je tu načrtnutý na 520 eur, tak ako avizovala vláda. To bola aj naša elementárna požiadavka pri vyjednávaniach,“ vysvetlila viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Dodala, že platy majú zároveň stúpnuť o 10 %. Štát teraz bude musieť nájsť v rozpočte pre budúci rok približne 500 miliónov eur. Z ministerstva financií nám potvrdili, že majú už predbežnú dohodu k zvýšeniu platov, podrobnosti však neuviedli.

„Pre nás je kľúčové zostať vo fiškálnych rámcoch, ktoré sme si stanovili v programe stability a na budúci rok to je deficit v nominálnom ponímaní 0,3 percenta HDP a od toho by som sa nerád odklonil, ale musím povedať, že rezort financií je priamo účastný rokovaní o náraste platov, takže nič sa nedeje mimo našej kontroly,“ uviedol minister financií Peter Kažimír. Platy by mali od januára zvýšiť o 10 percent aj učiteľom, ich odbory však dúfajú, že im zvýšia už skôr. Rokovania o zvýšení platov medzi vládou a odbormi by mali byť ukončené do konca júna.

Dohoda vznikla na úrovni odborov a vlády. Historicky najväčšie navýšenie miezd pocítia nielen úradníci, ale aj kuchári, upratovačky či sociálni pracovníci. Zároveň stúpne aj minimálny tabuľkový plat vo verejnej správe na úroveň minimálnej mzdy.

Martin Reguli, ekonomický analytik.

- Je viacero opatrení, ktoré spochybňujú dlhodobú snahu vlády dostať sa k vyrovnanému rozpočtu. Permanentne sa to snažia vykrývať cez zvýšené príjmy, tým pádom sa snažia zefektívniť výber daní a odvodov. Pri niektorých prípadoch je to vhodné, lebo niektorí zamestnanci štátnej správy sú naozaj viac odmeňovaní ako ostatní a keď to pomôže tým najslabším. Na druhej strane si myslím, že treba robiť škrty vo viacerých oblastiach, napr. v zdravotníctve, v sociálnych výdavkoch, a k tomu sa zatiaľ neodhodlali.

Čo sa má zmeniť k 1.1.2019



- zvýšenie platov o 10 % pre učiteľov, úradníkov, psychológov, opatrovateľov či sociálnych pracovníkov

- minimálny plat zamestnanca vo verejnej sfére na úrovni minimálnej mzdy (pre rok 2019 sa očakáva 520 € v hrubom)

- zníženie platových tried zo 14 na 10 zníženie platových stupňov (určujú nárast mzdy podľa odpracovaných rokov) zo 14 na 12

- automatický nárast mzdy do 40 odpracovaných rokov (doteraz bolo do 32 odpracovaných rokov)